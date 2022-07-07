Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров, но маркетплейс готов принять меры, чтобы предотвратить такие продажи. Об этом заявил заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сообщил Заславский (цитата по РИА Новости).
Представитель Минпромторга привел в пример случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.
Wildberries, по словам Заславского, ответил на это готовностью создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.
Обновлено в 17:42 мск: В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что «информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности».
«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке <...>. Сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — сообщили в компании.
В Wildberries также добавили, что при выявлении нарушений применяют санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке.
Фото на обложке: darksoul72 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
- 3 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
- 4 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 5 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022