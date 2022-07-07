Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров, но маркетплейс готов принять меры, чтобы предотвратить такие продажи. Об этом заявил заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сообщил Заславский (цитата по РИА Новости).

Представитель Минпромторга привел в пример случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.

Wildberries, по словам Заславского, ответил на это готовностью создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.

Обновлено в 17:42 мск: В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что «информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности».

«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке <...>. Сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — сообщили в компании.

В Wildberries также добавили, что при выявлении нарушений применяют санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке.

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