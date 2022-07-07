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Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров, но маркетплейс готов принять меры, чтобы предотвратить такие продажи. Об этом заявил заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сообщил Заславский (цитата по РИА Новости).

Представитель Минпромторга привел в пример случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.

Wildberries, по словам Заславского, ответил на это готовностью создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.

Обновлено в 17:42 мск: В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что «информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности».

«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке <...>. Сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — сообщили в компании.  

 В Wildberries также добавили, что при выявлении нарушений применяют санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке.

Фото на обложке: darksoul72 / Shutterstock

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