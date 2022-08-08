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Wildberries в августе запустит сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries в августе 2022 года запустит сервис «Цифровой арбитраж», который «защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции», сообщила компания.

Wildberries в августе запустит сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта
  • Правообладатели при подозрениях на нарушения прав на интеллектуальную собственность смогут создавать обращения и самостоятельно проверять правоустанавливающие документы продавца.  
  • Если товар реализуется законно, то после проведения проверки в новом сервисе Wildberries будет зафиксирован факт отсутствия нарушений.
  • Если продавец не предоставит документы или же они окажутся недостоверны, то площадка скроет товары с онлайн-витрины. Если нарушения повторятся, то сотрудничество с таким продавцом прекратят.

В пресс-службе Wildberries отметили, что раньше переписка с потенциальными нарушителями велась через их официальные каналы и могла занимать «длительное время». Теперь спорные вопросы можно будет урегулировать за несколько дней.

За правообладателем остается право через суд взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка через «Цифровой арбитраж» при этом может быть использована в суде.

  • В июле глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров.
  • В Wildberries тогда ответили, что информация не соответствует действительности и сообщили о разработке автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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