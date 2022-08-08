Wildberries в августе запустит сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

Wildberries в августе 2022 года запустит сервис «Цифровой арбитраж», который «защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции», сообщила компания.
- Правообладатели при подозрениях на нарушения прав на интеллектуальную собственность смогут создавать обращения и самостоятельно проверять правоустанавливающие документы продавца.
- Если товар реализуется законно, то после проведения проверки в новом сервисе Wildberries будет зафиксирован факт отсутствия нарушений.
- Если продавец не предоставит документы или же они окажутся недостоверны, то площадка скроет товары с онлайн-витрины. Если нарушения повторятся, то сотрудничество с таким продавцом прекратят.
В пресс-службе Wildberries отметили, что раньше переписка с потенциальными нарушителями велась через их официальные каналы и могла занимать «длительное время». Теперь спорные вопросы можно будет урегулировать за несколько дней.
За правообладателем остается право через суд взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка через «Цифровой арбитраж» при этом может быть использована в суде.
- В июле глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров.
- В Wildberries тогда ответили, что информация не соответствует действительности и сообщили о разработке автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 2 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
- 3 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
- 4 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 5 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
ВОЗМОЖНОСТИ
09 августа 2022
10 августа 2022
10 августа 2022