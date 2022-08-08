Wildberries в августе 2022 года запустит сервис «Цифровой арбитраж», который «защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции», сообщила компания.

Wildberries в августе запустит сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта