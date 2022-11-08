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Wildberries запустил дополнительную проверку социально значимых товаров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил дополнительную верификацию социально значимых товаров на онлайн-площадке — она предполагает проверку наличия у продуктов питания, детской продукции, косметики, одежды сертификата или декларации соответствия. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.

Wildberries запустил дополнительную проверку социально значимых товаров

Проверка документов проходи через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появится отметка «Подтвержден сертификат/декларация».  

Представитель Wildberries на вопрос об обязательности проверки уточнил, что «покупатели будут проявлять больший интерес к верифицированным товарам, поэтому продавцам выгоднее ее пройти».

По словам замруководителя Росаккредитации Александра Соловьева, слова которого приводит площадка, «Wildberries активно включились в процесс проверки товаров», до конца года марткеплейс проверит не менее 25 млн товаров.

  • В августе Wildberries запустил сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта «Цифровой арбитраж», которая занимается вопросами защиты продавцов от нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка.
  • Ранее онлайн-площадка также начала сотрудничать с Роскачеством — товары, которые прошли проверку и сертификацию в ведомстве, стали выделяться государственным знаком качества на страницах товаров на маркетплейсе.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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