Предприниматели Дмитрий Волошин и Светлана Смольникова запустят клуб бизнесменов в сферах EdTech и HRTech

Сооснователь проекта Otus.ru Дмитрий Волошин и соосновательница онлайн-школы TopCareer Светлана Смольникова запустят клуб предпринимателей в сферах EdTech и HRTech. Об этом Rusbase рассказал Волошин.

Предприниматели 16 марта зарегистрировали под проект компанию ООО «Формейшн», которой владеют на паритетной основе.

Инвестиции в проект составят до 10 млн рублей на стадии запуска. Клуб будет функционировать по модели подписки, его участники смогут получить доступ к мастер-классам от ведущих экспертов отрасли, менторинг, а также опыт участия в мастер-майнд группе (группа от двух и более людей с общей целью, которую они стремятся достичь через поиск оптимального решения — прим.), уточнил Волошин.

Очные встречи клуба будут проводиться два раза в год, все остальные активности будут проходить онлайн. Стоимость базовой подписки составит около 120 тысяч рублей в год.

«Этот проект продолжает тему развития предпринимательства в России, которой я занимаюсь, и комплементарен "Школе миллиардеров", которую я запустил вместе с Forbes», — пояснил Волошин.

Отбор участников в клуб будет проходить на основе анкетирования.

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