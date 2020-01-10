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Fort Ross Ventures вложился в PropTech-стартап Roofstock

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Венчурный фонд Fort Ross Ventures инвестировал в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock. Первым на это обратил внимание телеграм-канал Русский Венчур.

Fort Ross Ventures вложился в PropTech-стартап Roofstock

Другими инвесторами раунда серии D стали Citi Ventures, 7 Global Capital, Khosla Ventures, Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners и Canvas Ventures. Возглавил раунд фонд SVB Capital. Всего было привлечено $50 млн.

Roofstock был запущен в 2015 году. Как сообщает TechCrunch, стартап помогает арендодателям покупать и продавать недвижимость, не выселяя арендаторов.

Сейчас компания работает на американском рынке, получая проценты с транзакций. По информации издания, с момента запуска стартап смог привлечь $133 инвестиций. Оценку компании основатели не называют.

Ранее Fort Ross Ventures стал акционером сервиса доставки Instamart.

Фото: Fabio Balbi

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