Fort Ross Ventures вложился в PropTech-стартап Roofstock

Другими инвесторами раунда серии D стали Citi Ventures, 7 Global Capital, Khosla Ventures, Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners и Canvas Ventures. Возглавил раунд фонд SVB Capital. Всего было привлечено $50 млн.



Roofstock был запущен в 2015 году. Как сообщает TechCrunch, стартап помогает арендодателям покупать и продавать недвижимость, не выселяя арендаторов.



Сейчас компания работает на американском рынке, получая проценты с транзакций. По информации издания, с момента запуска стартап смог привлечь $133 инвестиций. Оценку компании основатели не называют.



Ранее Fort Ross Ventures стал акционером сервиса доставки Instamart.