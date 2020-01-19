Fort Ross Ventures продал долю в страховом стартапе CoverWallet за $6,5 млн

CoverWallet – платформа для страховых компаний и независимых страховых агентов, которые работают с МСБ. Сервис автоматизирует поиск клиентов, оценку ущерба и выплату страховок.

По собственным данным, за 4 года существования компании было привлечено больше $28 млн.

Напомним, недавно Fort Ross Ventures вложился в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock.