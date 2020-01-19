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Fort Ross Ventures продал долю в страховом стартапе CoverWallet за $6,5 млн

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Венчурный фонд Fort Ross Ventures, созданный при участии Сбербанка, объявил об экзите из американского проекта CoverWallet. Фонд продал долю в компании, которая работает на рынке страхования, за $6,5 млн. Об этом пишут «Ведомости».

Fort Ross Ventures продал долю в страховом стартапе CoverWallet за $6,5 млн

Какой долей владел Fort Ross Ventures, не раскрывается. Несмотря на сделку, фонд обсуждает возможность выхода CoverWallet на российский рынок.

Стартап был куплен разработчиком технологического интегратора в сфере страхования и здравоохранения Aon.

CoverWallet – платформа для страховых компаний и независимых страховых агентов, которые работают с МСБ. Сервис автоматизирует поиск клиентов, оценку ущерба и выплату страховок.

По собственным данным, за 4 года существования компании было привлечено больше $28 млн.

Напомним, недавно Fort Ross Ventures вложился в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock.

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ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2020

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28 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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