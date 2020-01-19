Fort Ross Ventures продал долю в страховом стартапе CoverWallet за $6,5 млн
Венчурный фонд Fort Ross Ventures, созданный при участии Сбербанка, объявил об экзите из американского проекта CoverWallet. Фонд продал долю в компании, которая работает на рынке страхования, за $6,5 млн. Об этом пишут «Ведомости».
Какой долей владел Fort Ross Ventures, не раскрывается. Несмотря на сделку, фонд обсуждает возможность выхода CoverWallet на российский рынок.
Стартап был куплен разработчиком технологического интегратора в сфере страхования и здравоохранения Aon.
CoverWallet – платформа для страховых компаний и независимых страховых агентов, которые работают с МСБ. Сервис автоматизирует поиск клиентов, оценку ущерба и выплату страховок.
По собственным данным, за 4 года существования компании было привлечено больше $28 млн.
Напомним, недавно Fort Ross Ventures вложился в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock.
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