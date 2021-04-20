Раунд на $200 млн: Fort Ross Ventures инвестировал в Clearcover

Сам фонд вложил в Clearcover около $5 млн, сообщил в Facebook принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов.
«Мы вложили совсем немного, но это большая удача – сделка такого масштаба», — заявил Ефремов.
Среди причин, почему Fort Ross Ventures решил вложиться в Clearcover, Ефремов выделил лидерские позиции компании на рынке автострахования в США. Также фонд привлекли показатели компании: NPS сотрудников Cleancover составляет 85%, что больше, чем у любого другого конкурента. Кроме того, после внедрения новой ML-платформы обработки выплат уровень обработки заявлений онлайн вышел на «умопомрачительные 96%», отметил Ефремов.
Кроме того, Fort Ross Ventures опирался на опыт других венчурных фондов, ранее вкладывавшихся в компанию. Ефремов привёл в пример фонд Elbridge, который выступил в этом раунде лид-инвестором, а также Omers, который стал лидером раунда C на $50 млн.
Из других показателей Ефремов отметил возможную оценку компании: по его словам, пресса писала о возможности Clearcover достигнуть стоимости в $1 млрд. Также компания активно расширяется: до конца года она удвоит число сотрудников и расширит своё присутствие до 40 штатов.
Ранее другой принципал Fort Ross Ventures Егор Абрамов дал интервью RB.RU, в котором рассказал о тонкостях работы фонды.
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Фото: postmodernstudio / Depositphotos.
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