«Весь венчурный бизнес — это игра под одеялом». Принципал Fort Ross Ventures о новом фонде, работе с корпорациями и выходе стартапов за рубеж

Fort Ross Ventures — управляющая компания, которая сфокусирована на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Под ее управлением находится два фонда, их общий объем составляет $345 млн. Компания сотрудничает с такими российскими корпорациями, как «Ланит», МТС, «Мегафон», X5 Retail Group и НЛМК.
В сентябре Fort Ross Ventures анонсировала создание нового фонда Fort Ross Seed Fund, который поддержит до 200 стартапов с русскоязычными основателями из России и других стран. Объем фонда составит 8 млрд рублей, до 2 млрд рублей планирует вложить «Сбер».
RB.RU поговорил с принципалом Fort Ross Ventures Егором Абрамовым о том, как управляющая компания пережила кризис, почему команда решила создать фонд с фокусом на Россию, в чем специфика работы стартапов с российскими корпорациями и какие ошибки допускают компании при международной экспансии.
- Cтарые и новые фонды и работа с корпорациями
- Особенности российского рынка и выход за рубеж
- Актуальные тренды, технологии и индустрии
Про старые и новые фонды и работу с корпорациями
— Расскажи, как управляющая компания Fort Ross Ventures пережила пандемию? Чего вы достигли, что поменялось?
— Расскажу про два наших фонда по отдельности. Первый, SBT Venture Fund I, был создан в 2012 году и уже не инвестирует. Второй, SBT Venture Fund II, запустился в конце 2017 — начале 2018, он находится в активной инвестиционной фазе.
SBT Venture Fund I
Для первого фонда 2020 год стал очень удачным. Среди его портфельных компаний есть израильская социальная трейдинговая сеть eToro — она позволяет торговать ценными бумагами и криптовалютой и одновременно общаться с другими трейдерами. Спрос на этот продукт сильно вырос, пандемия создала для eToro попутный ветер. В связи с этим SBT Venture Fund I отлично себя чувствует. Надеюсь, в ближайшие годы мы закроем его с хорошей доходностью.
SBT Venture Fund II
У второго фонда задачей было не потерять портфель. В нем мы только начали инвестировать (в первом квартале 2018 года), при этом еще до пандемии сделали несколько выходов. Редко бывает, чтобы фонды в первые годы своей жизни показывали положительную динамику по портфельным компаниям и тем более экзитам. Но оставшиеся стартапы в разном состоянии подошли к этой пандемии.
Например, в портфеле SBT Venture Fund II есть компания из туристической отрасли, которая легла на обе лопатки. Если бы кризис длился год, она бы не справилась. Бизнес другой нашей компании связан с рекламой на улицах города: они зарабатывают, когда эту рекламу видят пешеходы. Пара других стартапов оказались в похожих условиях.
Большое достижение самих компаний прежде всего в том, что они не просто пережили кризис, а довольно быстро восстановились. У каждой выручка в конце 2020 года сравнялась с выручкой четвертого квартала 2019 года — или даже превысила ее. Это были настоящие американские горки с провалами, нулевым доходом и резким ростом. Помогло, что кризис не был затяжным. Никого из портфеля мы не потеряли.
— Многие фонды говорили о том, что сфокусировались на период пандемии на поддержке портфельных компаний. Какой может быть такая поддержка?
— Первое: экстренный сбор совета директоров и обсуждение дальнейших действий. Основатели обычно не хотят рубить косты на маркетинг и R&D перед кризисами, потому что боятся проиграть конкурентам, которые этого делать не станут. Задача СД в такой ситуации — оценить глубину возможного кризиса, спустить фаундеров на землю и выбрать стратегию поведения. Ведь если кризис окажется глубоким, а компания потратит все средства, она может из него не выйти. А конкуренты, которые сократят затраты, справятся с этим.
Представь, перед тобой овраг и туман, вперед видно на расстоянии вытянутой руки, а ты можешь прыгнуть только на полтора-два метра. Ты разбегаешься, и нужно решить — остановиться или все-таки прыгать. У стартапов так же, и важно, чтобы кто-то принял решение. От него зависит будущее компании.
Как еще инвестор может помочь? Сказать, что он точно поддержит стартап деньгами, если будут проблемы. С этой поддержкой компания потом пойдет в рынок, и основатель cможет пообещать внешним инвесторам, что текущие верят в его проект и им будет к кому присоединяться в раунде. Без этого привлечь внешний раунд очень сложно.
При этом вовсе не обязательно, что такой раунд в итоге произойдет и текущему инвестору придется вкладываться — компания сама в этом не заинтересована, потому что в этом случае она точно не поднимет деньги с большим ростом капитализации. Скорее всего, это будет плоский или down-раунд, и фаундеры размоются. К этому они прибегнут в крайнем случае.
— В прошлом году вы очень активно вкладывались в новые компании и даже стали победителем ежегодной национальной премии «Венчурный инвестор». Как вы смогли сохранить такие темпы?
— Первая и самая главная причина — когда мы подошли к кризису, у нас было проинвестировано меньше половины фонда. А у кого есть деньги, тот и заказывает музыку. Тем более, в период пандемии стартапы более склонны пускать к себе в капитал фонды по более низкой оценке.
Второе — наш подход к инвестициям. Исторически венчурный бизнес построен на выборе правильных команд. Чтобы быть ближе к фаундерам, американские фонды инвестируют в своих штатах. Это принцип «вкладываем туда, куда можно доехать на машине за два часа».
Мы же изначально были удаленным распределенным фондом, потому что у нас есть партнеры в Америке, в Израиле, в России. Команда с первого дня существования Fort Ross много внимания уделяла холодному поиску. Мы удаленно искали стартапы и удаленно же их оценивали. Затем партнеры на местах выходили на них через свои связи и убеждали их делать бизнес с нами. Хотя со временем баланс воронки все больше смещался от холодного поиска в сторону входящего потока, фонд все же оставался в значительной степени распределенной системой.
Так что когда все ушли в онлайн, в наших процессах практически ничего не поменялось. Нам было проще, чем другим фондам, выходить на перспективных игроков.
— Ваши текущие фонды фокусируется на США и Израиле. В 2020 году вы объявили о создании еще двух фондов, и один из них, Fort Ross Seed Fund, будет инвестировать в России. Почему вы решили обратить внимание на этот рынок именно сейчас?
— Решение сделать этот фонд принималось еще в начале 2020 года. Пандемия не повлияла на него. Мы коммерческая структура и видим возможность заработать на этом сегменте рынка.
Стоя одной ногой в России, мы видели, как мимо нас проходит огромное количество фантастических стартапов на ранней стадии.
Они вели бизнес на российском рынке и хотели выйти в Штаты, и им нужен был дружественный и известный за рубежом фонд, чьи деньги не считаются токсичными. Ведь американцам по умолчанию комфортнее работать с местными игроками. И конечно, чем напрямую обращаться в американский фонд, стартапу гораздо эффективнее заходить через нас. Мы можем познакомить его с топовыми американскими фондами, нашими соинвесторами в других проектах.
До сих пор для таких компаний мы делали бесплатное интро, но не могли сами в них инвестировать, потому что у нас не было на это мандата. Мы стояли на берегу полноводной реки, но не могли из нее напиться. Нам нужно было что-то сделать, чтобы монетизировать эти возможности.
Вторая причина: в России мы научились работать с корпорациями, «приносить» им стартапы даже из Америки и Израиля. У нас есть «Сбер» и «Ланит» как инвесторы, а также несколько крупных партнеров, которые заинтересованы в инновациях. Мы можем приводить им стартапы из России, чтобы те получали большие контракты и росли в оценке и выручке. А приводить и интегрировать российские проекты на порядок проще и быстрее, чем решения иностранных игроков.
— На какой стадии сейчас Fort Ross Seed Fund?
— Мы сформировали фонд, получили коммитмент от «Сбера» как от якорного инвестора. Также мы активно общаемся с другими корпорациями, российскими и международными, потому что абсолютно убеждены — они глубже пустят нас в свои процессы, если положат деньги на стол. Это зримо увеличит вовлеченность.
Для нас доступ к корпорациям — это большая ценность, потому что мы можем передавать ее стартапам. Они смогут заключать долгосрочные контракты с нашими корпорациями-партнерами, оставаясь от них операционно независимыми. Для стартапа это win-win: контракт без отягощений.
— В чем вообще сложности и особенности работы стартапов с корпорациями в России?
В России корпорации скорее сделают внутри, даже если это будет хуже, дольше и дороже, — зато самостоятельно.
На крайней случай они купят стартап по себестоимости, чтобы получить себе решение и команду. И для стартапа это, конечно, плохой экзит.
Часто выходит так, что проект запартнерился с российской корпорацией и начал править свой продукт под ее запросы. В итоге в другие корпорации становится сложнее продавать, компания фокусируется на одном игроке. Проходит 2-3 года, и корпорация просто поглощает стартап, делает из него департамент, а основателя — главой этого департамента.
Это проблема, которую мы помогаем решить. Нам невыгодно, чтобы стартап впал в зависимость от корпорации. Нам не платят зарплату ни в «Сбере», ни в X5 Retail Group. Так что все что, мы делаем — в интересах своих и стартапа, просто эти интересы коррелируют с интересами крупного игрока.
Я надеюсь, что через 5-10 лет корпорации и стартапы научатся работать друг с другом. На примере «Сбера» я вижу, как меняется майндсет. Не верю, что есть компании, где невозможно внедрять инновации, потому что люди в них старой закалки. Любая компания базируется на внутренней культуре, и сотрудники подстраиваются под нее.
Про особенности российского рынка и выход за рубеж
— В чем особенности российского венчурного рынка в сравнении с американским и израильским?
— Я сейчас больше окунулся в мир венчура в России и могу сказать, что российский фаундер не отличается от американского. Основатели в России такие же продвинутые, мотивированные, амбициозные.
Что в России другое — это инфраструктура. Здесь нет своего Y Combinator, а в Америке это мекка, где растут ранние стартапы. Они легко привлекают инвестиции, потому что инвесторы уверены в выпускниках YC. И это только один из сотни акселераторов. А еще есть инновационные кластеры, как в Стэнфорде, Беркли и MIT. В США венчурный рынок — рынок стартапов, а в России — инвесторов. У нас запрос на деньги инвесторов больше, чем самих денег.
Выходя на российский рынок, мы как раз планируем создавать эту инфраструктуру. У «Сбера» есть акселератор Sber500 в сотрудничестве с 500 startups. На мой взгляд, это один из лучших акселераторов в России, при этом он не берет ни плату за акселерацию, ни долю в капитале стартапов. Это очень важный сдвиг парадигмы — что в России есть место, куда можно прийти, отработать и получить деньги от венчурных инвесторов без обязаловки.
— Какие ошибки обычно допускают стартапы при выходе за рубеж?
— Если продукт и выручка стартапа находятся на уровне раунда B, а бизнес-процессы и документация — на уровне seed, международный инвестор не поймет, как в него инвестировать. В Штатах компаниям на seed и Series A-стадиях местные инвесторы рассказывают, как и что оформлять, и к раунду B таких вопросов уже не возникает.
Например, если у компании нет действующего совета директоров, надо сделать его с нуля. Это означает, что стартап нужно учить, а американские фонды к этому не привыкли. Они скорее скажут: «Давайте вы сделаете все как надо, и мы через полгода вернемся к вам». Это не тот ответ, который вы ожидаете от инвестора. Я немного утрирую, но это действительно проблема — если компания не соответствует какому-то критерию зрелости бизнеса, это если не красный, то по крайней мере желтый флаг.
Второй момент — это captable, то есть инвесторы, которые сидят в капитале. Что если там какие-то непонятные физлица? Кто их проверял, проходили ли они KYC, смогут ли пройти? Расчистка captable перед запуском международных инвесторов тоже очень важна.
Понятно, что если компания интересна, все проблемы решаемы. И тем не менее, операционные проблемы проще решить, не потеряв трех потенциальных инвесторов. Лучше хорошо отработать с первым же, который потом подскажет, что и как.
— Инвесторы часто говорят о том, что если стартап хочет продавать за рубежом, он должен сразу это делать, а не пытаться сначала расти в России. Что ты думаешь об этом?
— Есть компании трех видов.
- Первый: успешные стартапы, созданные русскими фаундерами за рубежом. Мы видели такие кейсы в Штатах. Это, например, Replika, Mighty Buildings. Недавно к нам присоединился Николай Давыдов, он хорошо знает это большое русскоязычное сообщество в США.
- Второй тип: компании, которые развиваются в России, получают серьезную долю на рынке и становятся лидерами в своей индустрии. Параллельно или после этого они начинают международную экспансию. Среди них: Nginx, Dostavista, Kaspersky.
- Наконец, есть компании, которые целиком сфокусированы на России. Это Avito, Ozon, «Вконтакте», «Яндекс». На российском рынке есть большие индустрии, например, B2C или B2SMB, в них действительно можно построить крупного игрока.
Какая из этих трех групп более правильная с точки зрения инвестиций, мне сказать сложно.
Про работу фонда изнутри
— Какой инвестиционный фокус у Fort Ross Seed Fund?
— Он сильно зависит от предпочтений наших будущих инвесторов. Если мы увидим, что компания может найти себе контракты и каналы продаж среди партнеров фонда, она однозначно будет для нас в приоритете.
Это не означает, что стартап, к которому нет явного интереса со стороны наших инвесторов, выпадает из фокуса. Но мы просто не сможем принести ему эту дополнительную ценность и на этом заработать.
Так что нам будет интересна любая «кросскорпоративная» история. Представь решение, которое одинаково востребовано «Лукойлом», «НЛМК», «Сбером». Это может быть сфера корпоративного обучения, кибербезопасности, автоматизации процессов, маркетинга. На самом деле, 90% всех стартапов.
— Какие у вас как у фонда есть deal breakers?
— Неадекватный фаундер, когда мы понимаем, что не сможем с этим человеком работать. Бизнесы, которые нарушают права людей, противоречат общечеловеческим ценностям. На самом деле, deal breakers не так много, и сделки редко срываются по таким причинам.
Основная причина другая: на первом этапе, когда фаундер только рассказывает про свой стартап, у тебя как инвестора очень высокий тонус — «компания суперская». Потом ты начинаешь ее изучать, задаешь вопросы, получаешь доступ к данным, общаешься с клиентами, особенно с теми, кто отказывался от продуктов и услуг стартапа. И тонус начинает снижаться. Очень редко он изначально растет, — это значит, что фаундер плохо себя презентовал, а фонд по какой-то причине все же решил посмотреть на компанию повнимательнее.
У каждого инвестора есть внутренняя «красная черта», и если снижающийся тонус пересекает ее сверху вниз, то сделки не будет.
Конечно, это зависит от ряда факторов, например, глубины и длительности due diligence. Например, на демо-дне Y Combinator можно инвестировать по $50-100 тысяч в 5-10 компаний на пике тонуса без особой проверки, и одна из них точно выстрелит. В нашем случае этот подход работает плохо, так как мы кладем на более поздней стадии от $300 тысяч до $1 млн.
Оценивать компании — это искусство, оно приходит с опытом. Важно сделать свое мнение максимально объективным. Оно часто формируется в самом начале — либо очень хорошее, либо очень плохое. Второй вариант означает, что ты можешь не дать деньги перспективной компании. Но чаще, по моему опыту, люди влюбляются в стартапы и фаундеров.
Поэтому необходимо спрашивать мнение партнеров фонда, которым ты доверяешь. И ты должен быть готов отказаться от проекта и воспринять мнения других людей, их критику, абстрагироваться и действовать в интересах фонда.
— Можешь привести пример, когда вы влюбились в компанию и вложились, а она не выстрелила?
— В фонде I у нас половина портфеля не прибыльна. В фонде II такого нет, но прошло еще мало времени — уверен, и в нем будут «лузеры». В мире не было ни одного венчурного фонда, где все компании росли и были проданы с плюсом.
Первый фонд инвестировал в основном в европейские, американские и израильские компании, но один из портфельных проектов был из Гонконга. Они делали «тяжелый» софт для банков, то есть банки, выбирая их решение, должны были отказаться от текущего. Продукт провалился: за всю историю компании ни одного клиента на полноценном контракте так и не появилось.
Был ряд очевидных просчетов и ошибок, допущенных и нами, и самой компаний.
Первое, что не надо было делать нам, — инвестировать в Гонконге, потому что мы не находимся там. Мы даже не могли присутствовать на каждом СД, встречаться с основателями за чашкой кофе. Мы не знали ни одного банка в Гонконге, куда наш портфельный проект можно было завести. И это большая проблема. Инвестировать нужно там, где ты находишься, и на том рынке, который хорошо знаешь.
Если говорить про стартап:
- Вместо коробочного решения take it or leave it они делали заказную разработку под каждого потенциального клиента, объясняя это тем, что у них потом будет супер продукт с кучей фишек. По факту оказывалось, что все эти фишки неприменимы для разных заказчиков.
Каждый деплоймент превращался в полгода-год работы большого количества программистов в ходе пилота, где клиент дай бог это оплачивал. А потом отказывался от услуг команды. И это происходило постоянно. Пара пилотных проектов позволяла им сводить концы с концами, но компания работала в убыток.
- Вторая ошибка — международные продажи. Команда вышла в 10-15 стран, пытаясь продавать то же самое, но в любой стране запрос от большого банка такой же — кастомизация под себя. Они ухудшили свое состояние, потому что не продали ни в одной стране, а количество убыточной заказной разработки увеличилось. Все это привело к тому, что они просто закрылись, спалив много денег инвесторов.
Если бы эта компания была в США или России, мы бы, наверное, могли через банки-партнеры понять, интересный это продукт или нет. Предложить сделать пивот, разработать решение self served для маленьких банков, привлекли бы в капитал стратегических инвесторов.
— Есть ли какие-то лайфхаки, как заинтересовать фонд?
— Наверное, нет. Ко мне компании попадают просто написав письмо в Facebook. Когда у нас будет поток 100 компаний в неделю, будет сложнее, но хороший стартап точно не потеряется.
Многие задают вопросы: а в чем ошибки стартаперов, как правильно себя презентовать? На самом деле намного важнее, что стартап делает, и то, насколько он успешно это делает. Сомневаюсь, что российские фонды смотрят по 10 питчей в день и им важен шрифт и порядок value proposition.
Высокий тонус в начале задается тем, что фаундер активный, энергичный и понятно рассказывает, но он же все равно будет падать.
В России другая проблема — фаундеры пробуют ввести в заблуждение и надеются, что инвесторы не проверят информацию. Но они в любом случае найдут ошибки в данных через 2-3 недели, и в лучшем случае просто не дадут деньги, а в худшем — уйдут со скандалом.
В первую очередь надо быть честным с самим собой. Если вы верите в свой стартап, у вас же есть причина для этой веры. И надо эту причину донести до инвестора. Чем в более неискаженном виде фаундер ее донесет, тем лучше.
Про актуальные тренды, технологии и индустрии
— Какие сферы в технологиях сейчас востребованы? Где ты видишь наибольшие перспективы?
— Я не верю в перспективность отдельных технологий. Считаю, что если есть видение рыночной проблемы и она достаточно большая, то индустрия и технология могут быть любыми.
Бывают хайповые индустрии, в которые все верят, но шанс, что там выстрелит, не больше, чем в других. Важен тайминг, понимание рынка основателем в данный момент и в данном месте, а еще удача.
Приведу в пример DoorDash, американский Delivery Club. Когда он запускался в 2013 году, на рынке уже был Grubhub, маркетплейс доставки еды из ресторанов, который стоил чуть ли не миллиард долларов. DoorDash отличался от Grubhub: у них была своя логистика и курьеры. Однако не было очевидно, что такая модель выигрышная. В 2014 году появился UberEats, и у них были инвестиции, водители, инфраструктура.
Кто бы тогда сказал, что эта индустрия хайповая? До пандемии далеко, люди не так часто заказывали еду онлайн. Более того, у DoorDash были большие проблемы с развитием. Они привлекли несколько внутренних раундов, включая down-раунд. Не смогли найти деньги на рынке из-за конкурентов. В итоге в 2017 году Softbank вложил в них $500 млн, опять-таки по сниженной оценке. И только после этого бизнес начал расти.
В 2019 году DoorDash занимал треть рынка. После пандемии он отжал рынок у конкурентов и стал безоговорочным лидером, вышел на IPO по большой оценке, вырос до $72 млрд в первый день торгов.
Но спроси инвесторов в самом начале их истории, какие индустрии самые интересные — кто бы сказал про доставку из ресторанов? И даже если бы сказали — что там ловить, когда есть сильные конкуренты? Так что весь венчурный бизнес — это игра под одеялом.
— А если говорить про тренды рынка?
— Тренды связаны с пандемией, с тем, что люди вышли в онлайн. Начался бум социальных сетей и трейдинга, это стало одним из развлечений, когда все проводят дома больше времени. Неудивительно, что известный американский брокер Robinhood в августе 2020 года привлёк $200 млн по оценке $11,2 млрд, а в феврале 2021 года получил ещё $3,4 млрд инвестиций.
Сильно упростилась возможность инвестировать в сложные финансовые инструменты. Появились СПАКи, которые выводят на биржу компании без выручки. Это в некоторых случаях очень похоже на ICO, когда с частных лиц собирали по $500 под красивую презентацию.
Благодаря СПАКам компания может привлекать деньги с оценкой в миллиарды долларов, и эта оценка будет в разы выше, чем у венчурных инвесторов. Вокруг этого может быть создано столько стартапов, что невозможно предсказать, какая именно индустрия вырастет. Любой стартап, эксплуатирующий тренды, имеет право на жизнь. Дальше уже вопрос веры инвесторы и знания рынка.
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