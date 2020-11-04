Fort Ross Ventures запустил фонд поздних стадий для компаний с потенциалом выхода на IPO

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о запуске фонда поздних стадий – Fort Ross Late Stage Fund. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В фокусе фонда — американские, европейские и азиатские технологические компании с потенциалом выхода на IPO или осуществления стратегической продажи на горизонте 2-3 лет. Объем фонда составит до $200 млн.

Приоритетные направления для инвестирования — финансовые технологии, облачные технологии, сервисы для автоматизации бизнес-процессов компаний, AI / Machine learning, кибербезопасность, образовательные сервисы, фудтех и другие.

Fort Ross Ventures также объявил о присоединении к команде в роли принципала Дениса Ефремова. До 2020 года он занимал позицию инвестиционного директора в Da Vinci Capital.

В Fort Ross Ventures Ефремов будет в том числе заниматься формированием воронки проектов для нового фонда и структурированием сделок. Также он будет участвовать в работе УК Fort Ross Ventures.

Фонд Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы. Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн.

Фото: Unsplash