Fort Ross Ventures вложил $10 млн в американский стартап каршеринга и райдшеринга Ridecell

Fort Ross Ventures лидировал в раунде C для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell. Объем инвестиций фонда в компанию составил $10 млн от общих инвестиций раунда в $45 млн. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

После проведенного раунда принципал Fort Ross Ventures Ратан Сингх войдет в совет директоров проекта. В сделке также участвовали Solasta Ventures, Activate Capital, DENSO, LG Technology Ventures и Initialized Capital. Доли остальных участников не раскрываются.

Стартап Ridecell предоставляет комплексное SaaS-решение для каршеринга, райдшеринга, аренды автомобилей и автономного управления автопарком. Компания планирует ускорить свой международный рост, начать поддерживать более крупных клиентов по всему миру и расширить базовые возможности своей платформы по автоматизации и оцифровке перевозок.

«Мы проинвестировали в Ridecell, потому что компания является лидером на быстрорастущем рынке решений по автоматизации каршеринга. <...> Мы уверены, что технология Ridecell будет востребована на рынках России и Восточной Европы, с выходом на которые мы будем им активно помогать», — заявил основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

Fort Ross Ventures инвестирует в стартапы в США, Израиле и России в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы. Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн.

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