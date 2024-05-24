ИИ-сервис для нетворкинга с российскими корнями Founder AI привлек $3 млн

Компания Intently Вячеслава Солоницына и Дмитрия Стародубцева привлекла $3 млн на запуск нового ИИ-сервиса для нетворкинга Founder AI. Среди инвесторов Seed-раунда — Y Combinator, AltaIR Capital, Rebel Fund, Pioneer Fund, Liquid2 и Davidovs VC. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Founder AI помогает основателям выявить лучших потенциальных инвесторов, существующих в соцсетях за три шага. Для этого инструмент анализирует метаданные электронной почты Gmail и контакты LinkedIn, чтобы выявить наиболее перспективные пути к венчурным фондам и ангелам.
Intently — ИИ-платформа для поиска потенциальных клиентов для компаний. Ее основали в 2022 году бывший инвестиционный директор «Сколково» Вячеслав Солоницын и сооснователь DI GRoup Дмитрий Стародубцев, Микалай Мельчанка и Сергей Дроздков.
Фото на обложке: Unsplash
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