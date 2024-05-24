Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ИИ-сервис для нетворкинга с российскими корнями Founder AI привлек $3 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Intently Вячеслава Солоницына и Дмитрия Стародубцева привлекла $3 млн на запуск нового ИИ-сервиса для нетворкинга Founder AI. Среди инвесторов Seed-раунда — Y Combinator, AltaIR Capital, Rebel Fund, Pioneer Fund, Liquid2 и Davidovs VC. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

ИИ-сервис для нетворкинга с российскими корнями Founder AI привлек $3 млн

Founder AI помогает основателям выявить лучших потенциальных инвесторов, существующих в соцсетях за три шага. Для этого инструмент анализирует метаданные электронной почты Gmail и контакты LinkedIn, чтобы выявить наиболее перспективные пути к венчурным фондам и ангелам.

Intently — ИИ-платформа для поиска потенциальных клиентов для компаний. Ее основали в 2022 году бывший инвестиционный директор «Сколково» Вячеслав Солоницын и сооснователь DI GRoup Дмитрий Стародубцев, Микалай Мельчанка и Сергей Дроздков.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Люди хотят общаться с людьми, а не с навязчивыми баннерами»: главные ошибки онлайн-нетворкинга и как их избежать
  2. 2 Как сделать деловое мероприятие доступным для людей с ОВЗ и другими потребностями
  3. 3 Деловой нетворкинг в Америке: главные советы
  4. 4 Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили
  5. 5 «Продуктивность заметно выросла»

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ