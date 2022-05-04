В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева

В Москве обнаружен мертвым сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР.
Собеседник издания уточнил, что тело Лякишева обнаружили 1 мая на балконе 16-го этажа в доме на Проспекте Вернадского. По данным экспертов, смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область головы.
Telegram-канал 112 сообщает, что бизнесмен зашел на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и выстрелил в себя из ружья Benelli. Предсмертной записки он не оставил. По словам супруги, Лякишев злоупотреблял алкоголем.
Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом и зарегистрировал в феврале новую компанию. Ему было 45 лет.
Фото на обложке: Telegram-канал 112
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Гостиницы на российских курортах снизили цены до 45%
- 2 Россияне стали чаще есть фастфуд
- 3 Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая
- 4 Правительство распространит поддержку системообразующих предприятий на весь крупный бизнес
- 5 Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022