В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева

В Москве обнаружен мертвым сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР.

Собеседник издания уточнил, что тело Лякишева обнаружили 1 мая на балконе 16-го этажа в доме на Проспекте Вернадского. По данным экспертов, смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область головы.

Telegram-канал 112 сообщает, что бизнесмен зашел на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и выстрелил в себя из ружья Benelli. Предсмертной записки он не оставил. По словам супруги, Лякишев злоупотреблял алкоголем.

Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом и зарегистрировал в феврале новую компанию. Ему было 45 лет.

Фото на обложке: Telegram-канал 112