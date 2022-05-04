Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Москве обнаружен мертвым сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР.

В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева

Собеседник издания уточнил, что тело Лякишева обнаружили 1 мая на балконе 16-го этажа в доме на Проспекте Вернадского. По данным экспертов, смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область головы.

Telegram-канал 112 сообщает, что бизнесмен зашел на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и выстрелил в себя из ружья Benelli. Предсмертной записки он не оставил. По словам супруги, Лякишев злоупотреблял алкоголем. 

Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом и зарегистрировал в феврале новую компанию. Ему было 45 лет.

Фото на обложке: Telegram-канал 112

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Гостиницы на российских курортах снизили цены до 45%
  2. 2 Россияне стали чаще есть фастфуд
  3. 3 Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая
  4. 4 Правительство распространит поддержку системообразующих предприятий на весь крупный бизнес
  5. 5 Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка
ИТ-кластер «Газпром нефти»
Прокачай в себе навыки бизнес-аналитика
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ