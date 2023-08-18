Founders’ Mondays в Майами: как это было

31 июля Founders’ Mondays собрал основателей стартапов в Майами. Встреча состоялась в пространстве The HUB. Предлагаем погрузиться в атмосферу и посмотреть, как все проходило.
Founders’ Mondays традиционно приглашает на встречи специальных гостей. На мероприятии в Майами это были Алексей Зарецкий, сооснователь Brainika, Travelata.ru и Bilingval, и Максим Ноготков, сооснователь и генеральный директор Terra Ferra.
Алексей Зарецкий и Максим Ноготков
С питчами выступили:
- Константин Харитонов, фаундер Cerebro — системы для управления проектами и совместной работы;
- Денис Кутылов, фаундер ViewThru — компания занимается разработкой и производством оптических фильтров для рынка плоских дисплеев;
- Регина Садыкова, фаундер Get Outfit — сервиса по подбору образов с помощью AI-стилиста;
- Михаил Кирсанов, фаундер Vista — частной авиационной группы;
- Виталий Коробко, фаундер InDrive — международного сервиса пассажирских перевозок, работающего по децентрализованной модели.
Встреча прошла при поддержке Nick Strakh — совладелеца HeyInnovations, компании по разработке ПО.
Слайдер: Фотоотчет Founders’ Mondays в Майами
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Это была последняя встреча летнего сезона. И мы уже активно готовим осенние мероприятия Founders’ Mondays. Первое из них пройдет 18 сентября в Куала-Лумпуре. Регистрация открыта.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании. И это не предел.
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