Four Seasons приостановила управление отелями в Москве и Санкт-Петербурге

Канадская управляющая компания Four Seasons, которой принадлежат отели премиального класса по всему миру, больше не будет иметь отношения к управлению российскими филиалами. Данные о Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg с официального портала оператора пропали, а у отелей появились собственные сайты.

Представитель филиалов Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге дал РБК четкое объяснение происходящему:

«В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановила оказание услуг по прямому управлению отелями Four, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля».

При этом он уточнил, что появление новых сайтов, где сохраняются и названия отелей, и бренд Four Seasons, связано исключительно с «техническими ограничениями».

Сотрудники Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg также подтверждают, что отели работают в штатном режиме, они останутся под знаменитым брендом, для клиентов ничего не поменяется.

Тенденция полного или частичного ухода премиальных отельных сетей из России наблюдается уже с марта, когда представительства закрыли Hilton и Hyatt, свернув в первую очередь девелоперскую деятельность.

Сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка 3 июня, а позже в сети появилась информация о том, под какими названиями предполагают продолжить работу отели мировых брендов.

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