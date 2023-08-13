В Китае планируют начать массовое производство человекоподобных роботов

Китайский стартап Fourier Intelligence планирует выпустить в 2024 году тысячи роботов-гуманоидов GR-1. Основатель компании Алекс Гу верит, что в будущем подобные устройства станут полноценной частью повседневной жизни людей.

В беседе с South China Morning Post Гу рассказал, что Fourier Intelligence планирует начать массовое производство человекоподобных роботов и поставить «тысячи единиц» уже в 2024 году.

Компания из Китая намерена сосредоточиться на разработке аппаратного обеспечения, составляющего «тело» роботов, а работу над «мозгом» андроидов предоставить AI-разработчикам. Сооснователь и директор по стратегии Fourier Зен сообщил, что стартап ведет переговоры о потенциальном сотрудничестве с несколькими компаниями в области LLM.

По словам Гу, человекоподобные роботы могут быть использованы для ухода за пожилыми людьми, в сфере образования и гостиничном бизнесе. Бизнесмен считает, что они принесут его компании больший доход в ближайшие три-пять лет, чем реабилитационные роботы, которые сейчас выпускает Fourier.

По мнению главы стартапа, роботы-гуманоиды могут стать полноценной частью повседневной жизни людей, но для этого потребуется немало времени.

«Не ждите чуда через год или около того, даже от Tesla — мы все должны подождать [начала массового производства человекоподобных роботов], — сказал Гу. — Но также не стоит недооценивать возможность того, что эта штука может стать частью повседневной жизни людей через пять или десять лет».

В прошлом году глава Tesla Илон Маск назвал сроки запуска массового производства роботов-гуманоидов на заводах производителя электрокаров. Миллиардер пообещал, что производство андроидов Optimus начнется в конце 2023 года.

Fourier Intelligence основана в 2015 году и первоначально занималась разработкой реабилитационных роботов — компания поставляет устройства в медицинские учреждения более чем 10 стран.

В июле 2023 года стартап представил человекоподобного робота GR-1: андроид способен ходить на двух ногах со скоростью 5 км/ч и переносить грузы до 50 кг.

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