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Два российских банка получили FPI лицензии в Индии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Два российских банка, «Тинькофф» и «Центрокредит», получили в Индии лицензии иностранных инвесторов (FPI). До этого такую лицензию получал только Сбербанк.

Два российских банка получили FPI лицензии в Индии

Наличие FPI позволит кредитным организациям использовать накопившиеся рупии на рынке ценных бумаг страны. Для обоих банков лицензия будет действовать до 10 декабря 2026 года, свидетельствуют данные в базе индийского центрального депозитария, на изменения в котором обратил внимание «Коммерсантъ».

Ранее в октябре первым из российских банков FPI в Индии получил Сбербанк. Тогда местные СМИ отмечали, что такие лицензии в стране выдают только государственным и связанным с ними иностранным инвесторам.

«Тинькофф» получил лицензию второй категории, «Центрокредит» — и первой, и второй. К первой категории относятся государственные органы и центробанки, суверенные фонды и международные организации. Лицензия второй категории, как правило, выдается банкам, инвестиционным менеджерам, пенсионным фондам и управляющим компаниям.

В настоящее время в процессе получения FPI в Индии находится ВТБ. Всего такую лицензию в Индии имеют десять российских юридических и физических лиц. К ним относятся, например, «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ». Также лицензии имеют Игорь Носков и Всеволод Розанов.

Фото на обложке: WESTOCK PRODUCTIONS / Shutterstock

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