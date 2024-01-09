Два российских банка получили FPI лицензии в Индии

Два российских банка, «Тинькофф» и «Центрокредит», получили в Индии лицензии иностранных инвесторов (FPI). До этого такую лицензию получал только Сбербанк.

Наличие FPI позволит кредитным организациям использовать накопившиеся рупии на рынке ценных бумаг страны. Для обоих банков лицензия будет действовать до 10 декабря 2026 года, свидетельствуют данные в базе индийского центрального депозитария, на изменения в котором обратил внимание «Коммерсантъ».

Ранее в октябре первым из российских банков FPI в Индии получил Сбербанк. Тогда местные СМИ отмечали, что такие лицензии в стране выдают только государственным и связанным с ними иностранным инвесторам.

«Тинькофф» получил лицензию второй категории, «Центрокредит» — и первой, и второй. К первой категории относятся государственные органы и центробанки, суверенные фонды и международные организации. Лицензия второй категории, как правило, выдается банкам, инвестиционным менеджерам, пенсионным фондам и управляющим компаниям.

В настоящее время в процессе получения FPI в Индии находится ВТБ. Всего такую лицензию в Индии имеют десять российских юридических и физических лиц. К ним относятся, например, «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ». Также лицензии имеют Игорь Носков и Всеволод Розанов.

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