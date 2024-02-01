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Суд закрыл дело на 2,1 млрд рублей между Fplus и ее основателем Сергеем Гирдиным

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель бывшей «Марвел Дистрибуции» (сейчас Fplus) Сергей Гирдин и Fplus заключили мировое соглашение по делу о поставках оборудования с претензиями на 2,1 млрд рублей. Стороны заключили мировое соглашение.

Суд закрыл дело на 2,1 млрд рублей между Fplus и ее основателем Сергеем Гирдиным

Fplus (ранее «Марвел Дистрибуция») и ее основатель Сергей Гирдин заключили мировое соглашение по делу о контракте на поставку оборудования на 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд прекратил производству по делу в связи с подачей сторонами ходатайств о заключении мирового соглашения. Ответчиками по делу также проходили бывшие топ-менеджеры «Марвел Дистрибуции» Константин Шляхов и Алексей Симулин.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Fplus намерена отсудить у своего основателя Сергея Гирдина 2,1 млрд рублей. Причиной конфликта мог стать контракт на поставку оборудования для мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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