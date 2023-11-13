Производитель электроники Fplus намерен отсудить 2,1 млрд рублей у бывших топ-менеджеров

Российский дистрибьютор и производитель электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») намерен отсудить 2,1 млрд рублей у своего основателя Сергея Гирдина, экс-гендиректора одной из структур группы Константина Шляхова и экс-финдира Алексея Симулина. Претензии могут быть связаны с заключенным шесть лет назад контрактом на 1,6 млрд рублей на поставку оборудования IT-интегратору «Астерос», который позднее обанкротился.

Суд оставил иск без движения до 24 ноября по формальным причинам. В холдинге отказались от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Юристы говорят, что такие споры часто встречаются в практике российских судов. Если ответчики входили в состав органов юрлица, то их могут привлечь к ответственности при доказанности причинения убытков юридическому лицу.

Эксперты также отмечают, что по таким делам на истца возлагается основное бремя по доказыванию неразумности и противоправности деятельности привлекаемых к ответственности лиц. Недобросовестность может, например, выражаться в сокрытии документов общества и информации о сделках, а также в их совершении без соответствующих корпоративных процедур, добавили юристы.

«Марвел-Дистрибуция» основали в 1991 году. Она входила в число 500 крупнейших компаний России (РБК), а также в 200 крупнейших частных компаний (Forbes).

После реорганизации активов и появления холдинга Fplus владельцами его головной структуры («Ф-Плюс оборудование и разработки») сначала были Алексей Мельников и Владимир Корнев (по 50%). Затем 100% компании консолидировал Алексей Мельников. К настоящему времени Сергей Гирдин фактически вышел из всех активов, связанных с «Марвелом», отметили собеседники издания.

Фото на обложке: ИТ-холдинг Fplus / Telegram