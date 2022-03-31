Рынок франчайзинга в России полностью восстановился после падения на 40% в конце февраля

Рынок франшиз в России потерял до 40% спроса в конце февраля 2022 года, что сопоставимо с показателями марта 2020, когда в стране начали вводить ковидные ограничения. Однако в отличие от кризиса двухлетней давности, к концу марта этого года рынок полностью восстановился, свидетельствуют данные онлайн-сервиса для продажи франшизы Businessmens.ru.
Уже к 7 марта объем числа заявок на покупку франшиз из разных отраслей вернулся к стабильным показателям. В настоящее время общий уровень спроса ниже уровня марта 2021 года всего на 8%.
График Businessmens.ru
Отдельные категории франшиз выросли по итогам первого квартала 2022 года:
- медицина (клиники, лаборатории диагностики, косметологические, процедурные кабинеты) — на 48%;
- пункты выдачи — на 28%;
- аптеки — на 28%;
- ремонт квартир — на 27%;
- производство — на 27%;
- детские франшизы — на 4%.
Кроме того, на 22% по отношению к началу 2021 года стали популярнее франшизы дороже 1 млн рублей.
При этом интерес к франшизам из категории одежда и белье снизился в среднем на 23%. Упал интерес и к кофейням — покупатели стали на 26% меньше интересоваться этим видом бизнеса. На 23% упал спрос на франшизы фаст-фуда и стрит-фуда.
Businessmens.ru выделяет несколько причин быстрого восстановления и роста спроса на франшизы: активизация российского бизнеса на фоне приостановки и ухода с рынка зарубежных брендов, анонсированные меры поддержки бизнеса правительством, большое число специалистов на рынке, потерявших работу и пытающихся восстановить уровень заработка с помощью своего дела.
Фото на обложке: Unsplash
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