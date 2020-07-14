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Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Мошенники в России стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

По словам Ляха, такая реклама не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций. В ней есть только призыв вроде «Зарабатывай с нами!». 

Лях уточнил, что в раньше в рекламе мошенники почти всегда говорили о каких-то услугах или продуктах, которые помогают разбогатеть. Он добавил, что новый вид мошенничества появился на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 

«Многие во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной», — отметил представитель ЦБ РФ. 

По оценке Центробанка, объем безадресной финансовой рекламы «значительно превышает» объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых.

Ранее МВД России сообщило о том, что количество IT-преступлений в России в первом полугодии 2020 года выросло вдвое

Фото: chainarong06 / Shutterstock

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