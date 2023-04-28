Банки перечислили самые опасные схемы обмана в майские праздники

Мошенники часто меняют способы обмана исходя из актуальной повестки и используют важные для россиян инфоповоды. Одна из наиболее опасных схем в преддверии майских праздников — фейковые горящие туры, билеты на мероприятия и выплаты ветеранам.
На фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники предлагают большие скидки. А итоге граждане могут лишиться своих денег и персональных данных. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках.
В выходные дни люди теряют бдительность, поэтому обманы более успешны, говорят специалисты. Они рекомендовали проверять адреса подозрительных сайтов и ни в коем случае не называть по телефону данные банковской карты.
- В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком».
Фото на обложке: artanparty /
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