Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонными мошенниками

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками.

Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Цена подключения и стомость разработки представители структуры не раскрыли, сообщили «Ведомости».

Центр создаст хаб, чтобы объединить усилия операторов в борьбе с мошенничеством. У каждого из них имеется собственная антифрод-платформа. Системы операторов намерены подключить к хабу, через него верифицировать все вызовы на сетях, тем самым, в частности, информировать регулятора, – сказа собеседник издания. Эта система нужна для ускорения верификации телефонных номеров и упрощения процесса получения данных об их подлинности.

В первом квартале Tele2 и «Ростелеком» подключатся к платформе, а мониторинг контроля вызовов большей части операторов – к концу 2023 года. Мелким операторам без собственных антифрод-платформ также придется подключиться к хабу. Для этого им придется или создать свою систему и подключиться к хабу, или использовать облачное решение от крупного оператора, или приобрести коробочное решение у игрока с имеющимся антфро-решением и синхронизоваться с остальными.

Верификация телефонных номеров требует комплексного решения. Пока на российском рынке, как отмечают в Telecom Daily, распространяется около 7,5 млн серых сим-карт, проблема со звонками с подменных номеров решена не будет.

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