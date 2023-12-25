Мошенники перед Новым годом маскируются под сотовых операторов

Телефонные мошенники перед Новым годом стали маскироваться под сотовых операторов. Они предлагают россиянам продлить договор SIM-карты, создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых. Об этом сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники используют еще один способ — звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной компании. Во время диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендовал в мессенджерах поменять настройки: чтобы звонить могли только контакты, использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то настойчиво просят, ограничивают время на принятие решения и запугивают.

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