Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники перед Новым годом маскируются под сотовых операторов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Телефонные мошенники перед Новым годом стали маскироваться под сотовых операторов. Они предлагают россиянам продлить договор SIM-карты, создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых. Об этом сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.

Мошенники перед Новым годом маскируются под сотовых операторов

Злоумышленники используют еще один способ — звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной компании. Во время диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендовал в мессенджерах поменять настройки: чтобы звонить могли только контакты, использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то настойчиво просят, ограничивают время на принятие решения и запугивают. 

Фото на обложке: aijiro / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как взламывают корпоративные сайты и что сделать в компании, чтобы это предотвратить
  2. 2 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься
  3. 3 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
  4. 4 Как хакеры атакуют программы лояльности и чем это грозит бизнесу и его клиентам
  5. 5 Как купить готовый бизнес и не совершить ошибок?
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 декабря 2023

Стартап-акселератор «Южный ИТ-парк»

26 декабря 2023

Платформа создателей новых продуктов ВкусВилл

27 декабря 2023

RS-Innovation Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ