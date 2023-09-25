«Сбер» запатентовал ИИ-бота, который будет прослушивать звонки и выявлять мошенников

«Сбер» запатентовал технологию на основе искусственного интеллекта, которая будет прослушивать аудио- и видеовызовы в телефоне, в том числе, через мессенджеры, для борьбы с мошенниками. На документ обратил внимание Habr.

Как следует из описания изобретения к патенту, речь идет о «способе и системе анализа голосовых вызовов на предмет выявления и предотвращения социальной инженерии с помощью активации голосового бота».

Согласно документу, процесс содержит следующие этапы:

Получение с помощью устройства входящего аудиопотока от вызывающей стороны;

Генерацию синтетического исходящего голосового аудиопотока, который выполняет роль собеседника;

Преобразование входящего аудиопотока в векторную форму;

Обработку преобразованного аудиопотока с помощью первой модели машинного обучения. На этом этапе происходит сравнение векторной формы потока с уже сохраненными векторами, которые характеризуют мошенническую активность;

Транскрибирование аудиопотока и его дальнейшая обработка с помощью второй модели машинного обучения. Она анализирует диалог с вызывающей стороной. Паттерн ведения диалога включает анализ слов и фраз, их порядок и наличие пауз;

Классификацию входящего аудиопотока;

Генерацию сообщения о статусе классификации входящего аудиопотока, который отобразится на дисплее смартфона.

В документе разъясняется, что указанная разработка поможет повысить эффективность распознавания мошеннической активности. Заявляется, что существующие на сегодняшний день технологии не позволяют проводить широкий комплексный анализ аудиопотока.

Так, запатентованная технология сможет определить мошенника не только за счет выявления слов и фраз, характерных для злоумышленников, но и с помощью анализа тональности, эмотивности, просодии и их сочетания.

В целом в описании к патенту указаны два способа использования технологии. В одном случае бот будет разговаривать с мошенниками, пока не определит их как злоумышленников, после чего сообщит пользователю. Другой вариант предполагает прослушивание искусственным интеллектом всей аудиосигнатуры на наличие тех или иных паттернов, которые могли бы указать на мошенников.

На момент публикации в «Сбере» не ответили на запрос RB.RU.

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Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock