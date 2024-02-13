Аналитики «Одноклассников» назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

Аналитики «Одноклассников» перечислили самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях. Топ тем у злоумышленников — выигрыш в лотерее, пожертвования на спасение животных или пострадавшим людям, онлайн-казино. Об этом говорится в отчете ОК, с результатами ознакомился RB.RU.

В их арсенале также были нигерийские письма — вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства. Они также занимались SMS-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.

В прошлом году специалистам «Одноклассников» удалось свести количество спама к нулю. Под конец года доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с этим, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет.

Кроме того, экспертам также удалось пресечь свыше 9 млн подозрительных входов в учетные записи. До 90% потенциальных взломов определяются и блокируются автоматически. В 2023 году в ОК более 7 млн раз заблокировали подозрительных пользователей или частично ограничили их доступ к площадке.

В ноябре 2023 года «Одноклассники» запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети. Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории

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