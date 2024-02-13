Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аналитики «Одноклассников» назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики «Одноклассников» перечислили самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях. Топ тем у злоумышленников — выигрыш в лотерее,  пожертвования на спасение животных или пострадавшим людям, онлайн-казино. Об этом говорится в отчете ОК, с результатами ознакомился RB.RU.

Аналитики «Одноклассников» назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

В их арсенале также были нигерийские письма — вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства. Они также занимались SMS-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.

В прошлом году специалистам «Одноклассников» удалось свести количество спама к нулю. Под конец года доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с этим, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет.

Кроме того, экспертам также удалось пресечь свыше 9 млн подозрительных входов в учетные записи. До 90% потенциальных взломов определяются и блокируются автоматически. В 2023 году в ОК более 7 млн раз заблокировали подозрительных пользователей или частично ограничили их доступ к площадке.

  • В ноябре 2023 года «Одноклассники» запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети. Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как взламывают корпоративные сайты и что сделать в компании, чтобы это предотвратить
  2. 2 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься
  3. 3 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
  4. 4 Как хакеры атакуют программы лояльности и чем это грозит бизнесу и его клиентам
  5. 5 Как купить готовый бизнес и не совершить ошибок?

ВОЗМОЖНОСТИ

13 февраля 2024

GITEX Africa 2024

13 февраля 2024

FBIE China 2024

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ