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«Одноклассники» ограничат навязчивые знакомства в соцсети с помощью нейросети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Одноклассники» запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети, сообщил RB.RU представитель компании.

«Одноклассники» ограничат навязчивые знакомства в соцсети с помощью нейросети

Пользователи ОК, которые часто отказываются от общения и знакомств, не будут получать уведомления от навязчивых собеседников, например, о заявке в друзья, классах на фотографиях или постах, подарках, посещениях страницы.

Киберсталкеров же ограничат в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями.

Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории:

  • Нейросеть находит аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им классы и пишут личные сообщения.
  • К другой группе модель ОК относит людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в «черный список» пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомых людей. 

Модель тестировалась на разных аудиториях ОК в течение нескольких месяцев, в рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в российские соцсети систему блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование. 

Фото на обложке: Unsplash

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