Эксперты по кибербезопасности выявили резкий рост доменов для кражи данных через WhatsApp

За последние два месяца резко выросло число доменов, которые созданы для кражи персональных данных через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает компания по управлению цифровыми рисками BI.Zone.

Пик зафиксирован 19–25 июня: в этот период эксперты выявили 150 новых ресурсов. Пользователей занимают предложением получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке.

Всего с начала мая было обнаружено 252 подобных сайта. Чтобы начать зарабатывать на «новом проекте от Цукерберга», злоумышленники просят перейти в бот в WhatsApp, поучаствовать там в опросе и ввести свои ФИО, почту, номер телефона.

После этого, как сообщается, искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя. Последнему нужно будет только снимать полученные деньги.

«На самом же деле обещанный доступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам», — предупреждают в BI.Zone.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя:

Не переходить по сомнительным ссылкам и проверять адреса страниц — мошенники часто маскируют ресурсы под известные площадки.

Персональные данные передавать только официальным ресурсам.

С сомнением относиться к любым предложениям быстрого заработка или пассивного дохода.

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