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SkillFactory запустила сайт с бесплатными курсами на время карантина

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-школа SkillFactory запустила сайт, на котором собирает бесплатные курсы и лекции. 

SkillFactory запустила сайт с бесплатными курсами на время карантина

В подборке — предложения образовательных проектов, которые на время карантина открыли доступ к своим программам. Курсы разбиты по категориям: 

  • анализ данных и программирование, 
  • маркетинг, 
  • дизайн, 
  • бизнес, 
  • культура,
  • иностранные языки, 
  • технологии, 
  • кулинария,
  • психология,
  • для детей.

На платформе есть предложения от Microsoft, «Мегафона», Сбербанка, Data Camp, Skyeng и других компаний. Также SkillFactory открыла доступ к двум собственным курсам: Python для анализа данных и дизайн на Tilda. 

Компании открывают доступ к образовательным программам на фоне эпидемии коронавируса. Из-за распространения инфекции врачи и власти рекомендуют соблюдать режим изоляции. Работодатели переводят сотрудников на удаленку, организаторы отменяют массовые мероприятия.

Фото: ImYanis / Shutterstock

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