SkillFactory запустила сайт с бесплатными курсами на время карантина
Онлайн-школа SkillFactory запустила сайт, на котором собирает бесплатные курсы и лекции.
В подборке — предложения образовательных проектов, которые на время карантина открыли доступ к своим программам. Курсы разбиты по категориям:
- анализ данных и программирование,
- маркетинг,
- дизайн,
- бизнес,
- культура,
- иностранные языки,
- технологии,
- кулинария,
- психология,
- для детей.
На платформе есть предложения от Microsoft, «Мегафона», Сбербанка, Data Camp, Skyeng и других компаний. Также SkillFactory открыла доступ к двум собственным курсам: Python для анализа данных и дизайн на Tilda.
Компании открывают доступ к образовательным программам на фоне эпидемии коронавируса. Из-за распространения инфекции врачи и власти рекомендуют соблюдать режим изоляции. Работодатели переводят сотрудников на удаленку, организаторы отменяют массовые мероприятия.
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