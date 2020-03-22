SkillFactory запустила сайт с бесплатными курсами на время карантина

В подборке — предложения образовательных проектов, которые на время карантина открыли доступ к своим программам. Курсы разбиты по категориям:

анализ данных и программирование,

маркетинг,

дизайн,

бизнес,

культура,

иностранные языки,

технологии,

кулинария,

психология,

для детей.

На платформе есть предложения от Microsoft, «Мегафона», Сбербанка, Data Camp, Skyeng и других компаний. Также SkillFactory открыла доступ к двум собственным курсам: Python для анализа данных и дизайн на Tilda.

Компании открывают доступ к образовательным программам на фоне эпидемии коронавируса. Из-за распространения инфекции врачи и власти рекомендуют соблюдать режим изоляции. Работодатели переводят сотрудников на удаленку, организаторы отменяют массовые мероприятия.