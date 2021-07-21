Cisco: 7 из 10 россиян считают, что интернет должен быть бесплатным

7 из 10 россиян считают, что интернет должен быть бесплатным, гласят результаты исследования одной из крупнейших в мире hi-tech компаний Cisco. В то же время многие жители России готовы платить за доступ в сеть больше, но только если интернет станет стабильнее.

Исследование проводили в мае 2021 года, в нем приняли участие 13,6 тысяч человек.

Подавляющее большинство респондентов-россиян (83%) сказали, что экономический рост зависит от качественного интернета. Более половины (60%) приравняли доступ в сеть к жизненно важным услугам, таким как водоснабжение или отопление – они считают его таким же важным.

«При этом 41% уверены, что доступность надежной широкополосной связи станет серьезной проблемой в России, в то же время 72% считают, что государственная широкополосная связь должна быть предоставлена бесплатно», – отмечается в исследовании Cisco.

Почти все опрошенные (86%) верят, что интернет в России станет лучше, чтобы обеспечить запрос людей на удаленную работу из любого места.

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Фото: Shutterstock.com