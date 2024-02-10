В Cisco Systems ждут новую волну сокращений — Reuters

Американский разработчик сетевого оборудования Cisco Systems в рамках реструктуризации может сократить несколько тысяч сотрудников. Если проводить аналогии с 2022 годом, когда было уволено 5% персонала фирмы, речь может идти о 4-5 тыс. человек.

Информацию о предстоящих увольнениях предоставили агентству Reuters анонимные источники, близкие к компании. Точных цифр пока не называют, но известно, что официальное обращение руководства Cisco запланировано на 14 февраля — в день обнародования годовой отчетности.

Новая волна увольнений связана с продолжающейся реструктуризацией компании, которая констатирует падение спроса на сетевое оборудование и корректирует прогнозы выручки в текущем финансовом году в сторону снижения.

Предыдущее решение о сокращении штата было принято в ноябре 2022 года: тогда после расставания с 5% персонала компания выплатила сотрудникам свыше $600 млн пособий по увольнению.

На текущий момент в Cisco работает чуть менее 85 тыс. человек.

О падении спроса на продукцию разработчика сигнализируют не только очередные сокращения, но и сделки компании. Так, например, Cisco в 2023 году купила за рекордную для своей истории сумму в $28 млрд компанию по кибербезопасности Splunk, видя в этом направлении больший потенциал для себя.

Напомним, что Cisco одной из первых ушла из РФ в 2022 году, причем не только приостановила деятельность, но и утилизовала оборудование, на которое не было возможности продлить лицензию и реэкспорту которого препятствовали власти.

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