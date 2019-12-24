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Tax free для иностранцев начнет действовать еще в трех регионах России

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

К 13 регионам, в которых действует закон о tax free для иностранных граждан, присоединятся еще три. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Tax free для иностранцев начнет действовать еще в трех регионах России

Как пишет «Ъ», проект по внедрению в Росси tax free будет продлен на год. К нему присоединятся Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, если раньше в tax free участвовали отдельные магазины, то теперь система будет распространяться на всю розничную торговлю того или иного региона.

Напомним, что закон о tax free был принят в России в 2018 году. Согласно ему, граждане стран, не входящих в ЕАЭС, могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму от 10 тысяч рублей.

Сначала услугу можно было получить только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. К концу 2019 года tax free работает в 130 магазинах в 13 регионах России.

Фото: PaO_STUDIO / Shutterstock

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