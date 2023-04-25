Freedom Holding приобрел казахстанские сервисы по продаже ж/д и авиабилетов Chocotravel и Aviata

Freedom Holding Corp. приобрел у холдинга Choco 100% доли в сервисах по покупке ж/д и авиабилетов Aviata и Сhocotravel. Завершить покупку планируется до конца года. Общая сумма сделки составляет $32,3 млн. Об этом сообщил глава Choco Николай Мезенцев.
По словам основного владельца Freedom Holding Тимура Турлова, покупка позволит компании привлечь новых клиентов в ее банк, а также интегрировать авиасервисы с платежной системой и страховыми компаниями.
«По итогам продажи Aviata.kz и Chocotravel у Холдинга будет достаточно ресурсов, чтобы погасить 100% частного и публичного долга и активно инвестировать в развитие стратегически важных для нас проектов», — добавил Николай Мезенцев.
- Aviata.kz и Chocotravel.com – сервисы бронирования авиа- и железнодорожных билетов в Казахстане. В 2018 году компании заявили об объединении бизнеса. После слияния общий оборот превысил $100 млн. Сервисы считаются самыми автоматизированными агентствами в СНГ, по версии Amadeus. 76% всех операций по возврату билетов происходит мгновенно в автоматическом режиме.
- Choco Холдинг – одна из крупнейших IT-компаний в Казахстане. В портфеле Сhoco находятся сервисы по доставке Chocofood.kz, Choco Рядом, Choco Delivery, купонатор Chocolife.me, а также Choco Loyalty and Digital Restaurant, iDoctor.kz.
Фото на обложке: Elena Sineglazova /
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