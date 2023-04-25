Freedom Holding Corp. приобрел у холдинга Choco 100% доли в сервисах по покупке ж/д и авиабилетов Aviata и Сhocotravel. Завершить покупку планируется до конца года. Общая сумма сделки составляет $32,3 млн. Об этом сообщил глава Choco Николай Мезенцев.

Freedom Holding приобрел казахстанские сервисы по продаже ж/д и авиабилетов Chocotravel и Aviata