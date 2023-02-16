Холдинг бывшего российского миллиардера купит американский инвестиционный банк за $400 млн

Холдинг бывшего российского миллиардера объявил о покупке американского инвестиционного банка. Основанный ныне гражданином Казахстана Тимуром Турловым Freedom Holding станет владельцем Maxim Group и его дочерней компании. Сумма сделки составит $400 млн.

Freedom Holding покупает американский инвестиционный банк Maxim Group и его дочернее предприятие Maxim Financial Advisors LLC, говорится в пресс-релизе компании. Стороны достигли окончательного соглашения о сделке, говорится в сообщении Freedom Holding.

Сумма сделки составит примерно $400 млн, она включает отсроченные платежи и бонусы за удержание. С покупкой Maxim Group холдинг Тимура Турлова намерен развивать свою экспансию на рынок США. В 2020 году Freedom Holding приобрел финансовую организацию Prime Executions, оказывающую брокерские услуги.

Международная организация Maxim Group основана в 2002 году, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. С 2013 года Maxim Group привлекла $80,6 млрд на рынке капитала, в том числе за счет проведения IPO компаний.

Freedom Holding основал миллиардер Тимур Турлов. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $2,4 млрд. Летом прошлого года Турлов отказался от российского гражданства и на данный момент является гражданином Казахстана.

Ранее стало известно, что финансовый регулятор Казахстана решил проверить сделки Freedom Holding на предмет возможных манипуляций на рынке облигаций.

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