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CNBC сообщил о расследовании властей США в отношении Freedom Holding

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

CNBC сообщил о начале расследования властей США в отношении Freedom Holding. По данным телеканала, Минюст и SEC выясняют, соблюдает ли компания законы фондового рынка и инсайдерской торговли. В Freedom Holding заявили, что «не располагают информацией» о расследовании.

CNBC сообщил о расследовании властей США в отношении Freedom Holding

Основанный Тимуром Турловым Freedom Holding оказался под следствием Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщил CNBC.

По данным телеканала, у американских властей появились к Freedom Holding вопросы, которые касаются инсайдерской торговли и соблюдения законов фондового рынка. Также ведомства изучают детали офшорных операций компании и систему внутреннего контроля.

В Freedom Holding пояснили, что не располагают информацией о расследовании со стороны Минюста США.

«Мы активно взаимодействуем с SEC по всем вопросам, которые возникают у госорганов и всегда максимально открыты», – заявили в компании. 

В Минюсте США и SEC отказались от комментариев по поводу расследования.

В феврале Freedom Holding завершил продажу российского бизнеса. Перешедшие новому собственнику компании переименованы в «Цифру».

Фото на обложке: metameken

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