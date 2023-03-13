Freedom Bank опроверг сведения об удаленном открытии карт нерезидентам Казахстана

Freedom Bank выступил с заявлением, что не предоставляет услуги удаленного открытия карт нерезидентам Казахстана. Ранее открыть карту казахстанского банка для того, чтоб свободно платить за границей, предлагал «Тинькофф».

Казахстанский Freedom Bank выступил с официальным заявлением, что распространяемая информация о возможности удаленного открытия карт в банке нерезидентами Казахстана является фейком.

«Услуги по удаленному открытию банковских карт иностранным гражданам не предоставляются», – говорится в опубликованном на сайте Freedom Bank заявлении.

В банке уточнили, что выпустить цифровую карту для нерезидентов Казахстана можно только при личном присутствии клиента в отделении банка. Доставка банковских карт осуществляется только на территории Казахстана, подчеркнули в Freedom Bank.

Сегодня попавший под санкции ЕС банк «Тинькофф» стал информировать премиум-клиентов о возможности оформить карту Mastercard в казахстанском подразделении Freedom Bank. Однако некоторые пользователи отметили, что в техподдержке опровергли наличие такой услуги у банка.

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