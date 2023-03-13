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Freedom Bank опроверг сведения об удаленном открытии карт нерезидентам Казахстана

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Freedom Bank выступил с заявлением, что не предоставляет услуги удаленного открытия карт нерезидентам Казахстана. Ранее открыть карту казахстанского банка для того, чтоб свободно платить за границей, предлагал «Тинькофф».

Freedom Bank опроверг сведения об удаленном открытии карт нерезидентам Казахстана

Казахстанский Freedom Bank выступил с официальным заявлением, что распространяемая информация о возможности удаленного открытия карт в банке нерезидентами Казахстана является фейком.

«Услуги по удаленному открытию банковских карт иностранным гражданам не предоставляются», – говорится в опубликованном на сайте Freedom Bank заявлении. 

В банке уточнили, что выпустить цифровую карту для нерезидентов Казахстана можно только при личном присутствии клиента в отделении банка. Доставка банковских карт осуществляется только на территории Казахстана, подчеркнули в Freedom Bank.

Сегодня попавший под санкции ЕС банк «Тинькофф» стал информировать премиум-клиентов о возможности оформить карту Mastercard в казахстанском подразделении Freedom Bank. Однако некоторые пользователи отметили, что в техподдержке опровергли наличие такой услуги у банка.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock

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