«Тинькофф» стал предлагать клиентам открыть карту в казахстанском Freedom Bank

Попавший под санкции ЕС банк «Тинькофф» стал информировать премиум-клиентов о возможности оформить карту Mastercard в казахстанском подразделении Freedom Bank. Сами клиенты говорят, что в поддержке «Тинькофф» помочь с получением карты не могут.
В конце февраля банк был внесен в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Позднее его мобильное приложение пропало из App Store. В начале марта в TCS Group задумались о смене кипрской юрисдикции.
Как писал Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!», услугу открыть карты, которая позволит расплачиваться в любой стране с системой Mastercard Gold, предлагал чат-бот «Тинькофф». Такие сообщения приходят клиентам с подпиской Premium.
При этом поддержка предупреждает, что для выпуска доступен только один формат карты: либо цифровая, либо физическая. Оформить сразу две не удастся. Кроме того, подписчикам Premium отправляют ссылку на оформление ИИН Казахстана (аналог российского ИНН).
Как убедился корреспондент Forbes, клиентам с подпиской Premium на запрос о казахстанской карте высылают материалы с тарифами. Так, для иностранных граждан оформление будет стоить 30 тыс. тенге, около 5 тыс. рублей.
Один из читателей RB.RU рассказал, что попытался оформить такую карту. Он написал в поддержку «Тинькофф», однако там ему ответили, что не смогут помочь. С похожей ситуацией столкнулись и другие получатели предложения о карте Freedom Bank. Некоторые пользователи отмечают, что в техподдержке опровергают наличие такой услуги у банка.
RB.RU направил запрос в «Тинькофф».
После включения в европейский пакет санкций, банк заявил, что готовился к подобному сценарию. Новые ограничения не повлияют на обслуживание клиентов, заверили в «Тинькофф».
Ранее ВТБ сообщил, что его казахстанская «дочка» начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир».
Фото на обложке: olympuscat /
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