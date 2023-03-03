Головная компания «Тинькофф» планирует сменить кипрскую юрисдикцию

TCS Group — головная компания группы «Тинькофф», куда входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», брокер и другие, — задумалась о смене кипрской юрисдикции (редомициляции). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на предправления «Тинькофф банка» Станислава Близнюка.

Собеседник издания не уточнил, на какую юрисдикцию группа планирует сменить Кипр, отметив только, что компания «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».

Близнюк добавил, что группа не рассматривает делистинг TCS Group с Лондонской фондовой биржи (LSE). В начале марта прошлого года биржа приостановила торги бумагами десятка российских компаний, TCS не стала исключением.

Расписки TCS снижались до $2,4, тогда как год назад их стоимость достигала $119. После этого в TCS допустили возможность переноса основного листинга в Россию — бумаги группы торгуются и на Московской бирже.

Почти год с начала спецоперации «Тинькофф банку» удавалось избегать блокирующих санкций в отличие от других частных игроков, состоящих в списке системно значимых, но 25 февраля банк был включен в десятый пакет санкций Евросоюза. 2 марта все приложения «Тинькофф» пропали из App Store.

В феврале еще одна российская компания заявила о редомициляции. Переезд с Британских Виргинских островов в РФ запланировала VK. Сообщалось, что компания может зарегистрироваться в САР Калининградской области.

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