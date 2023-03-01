VK планирует переехать в Калининградскую область

VK ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель VK не стал комментировать изданию эти планы. В правительстве Калининградской области такую возможность пока не прокомментировали.

Совет директоров VK 13 февраля одобрил редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в РФ. Компания объясняла, что в текущей ситуации перерегистрация в российской юрисдикции соответствует интересам бизнеса и его акционеров.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет законов, которые предусматривают создание «российских офшоров» с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний. Так, для международных холдинговых компаний в САР предусмотрены обнуление налога на прибыль по дивидендам (общая ставка составляет 13%), налог в 5% на прибыль по получаемым роялти (общая ставка — 20%) и другие «гибкие» условия.

Фото на обложке: VK