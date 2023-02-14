Совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании в РФ

Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении VK.
Редомициляция представляет собой перерегистрацию компании в другой стране с сохранением организационно-правовой формы, структуры, активов, обязательств, банковских счетов и другого.
VK отмечает, что в нынешней ситуации, когда большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг выросло, «редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».
В случае реализации редомициляции, по российскому законодательству VK станет «международной публичной компанией». Холдинг сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в России, и процедура редомициляции позволит повысить эффективность управления компанией.
Компания намерена сохранить статус публичной и планирует на регулярной основе сообщать о ходе редомициляции.
Фото на обложке: VK
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