Акционеры и cовет директоров VK одобрили редомициляцию холдинга — компания прекратит деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжит работу в России. Также компания приняла решение о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Акционеры VK утвердили «переезд» компании в Калининградскую область и делистинг с LSE