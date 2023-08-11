Акционеры VK утвердили «переезд» компании в Калининградскую область и делистинг с LSE

Акционеры и cовет директоров VK одобрили редомициляцию холдинга — компания прекратит деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжит работу в России. Также компания приняла решение о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE).
«После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области», — говорится в сообщении VK.
Совет директоров сохранится в прежнем составе.
Компания утвердила устав, который вступит в силу с момента госрегистрации VK в качестве МКПАО, решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А, а также проспект ценных бумаг для целей редомициляции.
Также холдинг принял решение о делистинге глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций компании с LSE и о первичном листинге акций на Московской бирже.
- Совет директоров VK 13 февраля одобрил редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в РФ. Компания объясняла, что в текущей ситуации перерегистрация в российской юрисдикции соответствует интересам бизнеса и его акционеров.
- 1 марта стало известно, что VK ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации в специальный административный регион Калининградской области.
Фото на обложке: VK
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