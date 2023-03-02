Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store. На прошлой неделе банк попал под санкции ЕС. Кроме того, приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также исчезли из App Store. Эти банки в конце февраля попали под блокирующие американские санкции.

Приложения «Тинькофф» и еще четырех банков исчезли из App Store