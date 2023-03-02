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Приложения «Тинькофф» и еще четырех банков исчезли из App Store

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store. На прошлой неделе банк попал под санкции ЕС. Кроме того, приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также исчезли из App Store. Эти банки в конце февраля попали под блокирующие американские санкции.

Приложения «Тинькофф» и еще четырех банков исчезли из App Store

В пресс-службе «Тинькофф» подтвердили удаление приложений из App Store. Клиентов заверили, что уже скачанные приложения будут работать как обычно: можно будет переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. 

Новым клиентам — пользователям устройств от компании Apple ­— настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель «Тинькофф» на встрече при открытии продукта.

Пользователей также предупредили, что скачивать приложения из неофициальных источников может быть опасно. 

  • В конце февраля ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В список добавили 121 физическое и юридическое лицо.
  • Под санкциями оказались «Альфа-банк», «Тинькофф Банк» и «Росбанк». Санкции против них Евросоюз объясняет тем, что сектор, в котором они функционируют, обеспечивает «существенный доход» государству РФ, а также их ролью в экономике: все три банка входят в список системно значимых.
  • В «Тинькофф» тогда заявили, что подготовились к такому сценарию. Банк заверил, что клиенты смогут пользоваться сервисами «Тинькофф» «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств». Санкции не повлияют на обслуживание 26 млн клиентов кредитной организации, говорится в ее сообщении.

Фото на обложке: Unsplash

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