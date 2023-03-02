Приложения «Тинькофф» и еще четырех банков исчезли из App Store

Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store. На прошлой неделе банк попал под санкции ЕС. Кроме того, приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также исчезли из App Store. Эти банки в конце февраля попали под блокирующие американские санкции.
В пресс-службе «Тинькофф» подтвердили удаление приложений из App Store. Клиентов заверили, что уже скачанные приложения будут работать как обычно: можно будет переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.
Новым клиентам — пользователям устройств от компании Apple — настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель «Тинькофф» на встрече при открытии продукта.
Пользователей также предупредили, что скачивать приложения из неофициальных источников может быть опасно.
- В конце февраля ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В список добавили 121 физическое и юридическое лицо.
- Под санкциями оказались «Альфа-банк», «Тинькофф Банк» и «Росбанк». Санкции против них Евросоюз объясняет тем, что сектор, в котором они функционируют, обеспечивает «существенный доход» государству РФ, а также их ролью в экономике: все три банка входят в список системно значимых.
- В «Тинькофф» тогда заявили, что подготовились к такому сценарию. Банк заверил, что клиенты смогут пользоваться сервисами «Тинькофф» «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств». Санкции не повлияют на обслуживание 26 млн клиентов кредитной организации, говорится в ее сообщении.
Фото на обложке: Unsplash
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