Хакеры в декабре начали атаковать российские фриланс-биржи

StormWall выявил всплеск DDoS-атак на фриланс-биржи в России с 14 по 22 декабря 2022 года. Эксперты зафиксировали серию продолжительных атак на FL, Advego, Profi, YouDo, Freelance и другие.

Утром 23 декабря основатель YouDo Денис Кутергин на своей странице в Instagram* также сообщил, что «второй день на YouDo идет DDoS-атака»: «Из забавного: за полчаса до атаки нам пришли имейлы от нескольких компаний, который предложили услуги по защите от DDoS, а через полчаса началось. В совпадение не поверил».

По данным StormWall, атаки были организованы политически мотивированными хактивистами. Призывы к запуску атак на фриланс-биржи были размещены в телеграм-каналах IT-армии Украины. Кутергин также уверен, что заказчики — телеграм-каналы IT-армии.

С помощью DDoS-атак киберпреступники хотели помешать фрилансерам сотрудничать с российскими государственными организациями, полагают в StormWall. В пресс-службе YouDo в свою очередь напоминают, что злоумышленники периодически пытаются атаковать «все крупные банки, медиа, телеком-операторов, маркетплейсы и другие компании, работа которых имеет большое социальное значение».

StormWall отмечает, что массовые DDoS-атаки на российские фриланс-биржи были выявлены впервые.

На момент публикации материала сайты FL, Advego, Profi работали, убедился корреспондент RB.RU. Не удалось загрузить сайт сервиса Freelance.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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