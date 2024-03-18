Михаил Фридман и его партнеры продали доли в инвестиционной «А1» за 100 тыс. рублей

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» — «А1» — его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свидетельские показания совладельца рухнувшего «Внешпромбанка» Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса.

В этом суде проходит процесс взыскания активов в ходе банкротного дела. «А1» представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По утверждениям Беджамова, сделка по продаже долей Файну состоялась еще весной 2022 года, спустя неделю после того, как против бизнесменов ввели санкции. Банкир утверждает, что сумма была символической, а продажа — фикцией. Из показаний Беджамова следует, что все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1».

В «А1» с этим не согласились. В рамках еще одного спора, который связан с банкротством Беджамова, Файн представил доказательства того, что цена в 100 тыс. рублей была рыночной. Приводятся данные о том, что у компании было неудовлетворительное финансовое положение.

В 2022 году чистый убыток ООО «А1» составил 992 млн рублей и вырос в 78,7 раза год к году.

В «А1» изданию заявили, что обвинение Беджамова носит провокационный характер и нацелено на дискредитацию компании. Юрист «А1» Никита Гаевой отметил, что Файн купил 100% долей в «А1» у российской компании (ее название не приводится) по рыночной стоимости, которую определил специалист-оценщик.

По данным СПАРК, с 25 марта 2022 года Файн — единственный владелец ООО «А1». До этого компанией владело ООО «УК группа А1», головная компания которого — люксембургский холдинг A1 Investment (его связывают с Фридманом и его партнерами).

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