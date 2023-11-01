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Фридман и Авен назвали колоссальной ошибкой миллиардные вложения на Западе

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские миллиардеры, совладельцы «Альфа-банк» Михаил Фридман и Петр Авен заявили агентству Bloomberg, что их миллиардные инвестиции на Западе были ошибкой.

Фридман и Авен назвали колоссальной ошибкой миллиардные вложения на Западе

Петр Авен рассказал изданию о трехчасовом допросе британской полиции во время его вылета из аэропорта Лондона в июле прошлого года. По словам предпринимателя, один из правоохранителей спросил, зачем он вместе с его партнерами вкладывали миллиарды на Западе, а свой главный офис открыли в Великобритании.

«По ошибке!», — ответил Авен.

Михаил Фридман, в свою очередь, также заявил об ошибочности вложений в Англию. В телефонном разговоре с агентством миллиардер заявил, что его «выдавили» из страны.

«Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он.

В прошлом месяце стало известно, что проживавший на территории Великобритании Михаил Фридман переехал в Израиль. А из-за начавшихся в ближневосточном регионе вооруженного конфликта предприниматель вернулся в Москву. Вслед за этим Высокий суд Лондона вынес решение, по которому Фридману запрещено возвращаться в Великобританию.

В отношении Фридмана и Авена действуют американские, британские и европейские санкции. Оба миллиардера вновь заявили, что не понимают причин внесения в санкционные списки.

По словам Авена, западные бизнесмены и политики в равной степени, что и «так называемые российские олигархи», несут ответственность за «укрепление российского режима».

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Комментируя возвращение Михаила Фридмана в страну, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил отказаться от термина «олигарх».

«Это совершенно неправильная трактовка: это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен», — озвучил Песков альтернативы распространенному термину.

Фото на обложке: Maglara / Shutterstock

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