Фридман и Авен назвали колоссальной ошибкой миллиардные вложения на Западе

Российские миллиардеры, совладельцы «Альфа-банк» Михаил Фридман и Петр Авен заявили агентству Bloomberg, что их миллиардные инвестиции на Западе были ошибкой.
Петр Авен рассказал изданию о трехчасовом допросе британской полиции во время его вылета из аэропорта Лондона в июле прошлого года. По словам предпринимателя, один из правоохранителей спросил, зачем он вместе с его партнерами вкладывали миллиарды на Западе, а свой главный офис открыли в Великобритании.
«По ошибке!», — ответил Авен.
Михаил Фридман, в свою очередь, также заявил об ошибочности вложений в Англию. В телефонном разговоре с агентством миллиардер заявил, что его «выдавили» из страны.
«Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он.
В прошлом месяце стало известно, что проживавший на территории Великобритании Михаил Фридман переехал в Израиль. А из-за начавшихся в ближневосточном регионе вооруженного конфликта предприниматель вернулся в Москву. Вслед за этим Высокий суд Лондона вынес решение, по которому Фридману запрещено возвращаться в Великобританию.
В отношении Фридмана и Авена действуют американские, британские и европейские санкции. Оба миллиардера вновь заявили, что не понимают причин внесения в санкционные списки.
По словам Авена, западные бизнесмены и политики в равной степени, что и «так называемые российские олигархи», несут ответственность за «укрепление российского режима».
Комментируя возвращение Михаила Фридмана в страну, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил отказаться от термина «олигарх».
«Это совершенно неправильная трактовка: это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен», — озвучил Песков альтернативы распространенному термину.
Фото на обложке: Maglara /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса
- 2 ВТБ намерен запретить своей дочке судебные разбирательства за рубежом
- 3 hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября
- 4 Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg
- 5 Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2023
01 ноября 2023
01 ноября 2023