Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов — СМИ

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман через представителей предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за замороженные в стране активы. Бизнесмен считает заморозку незаконной экспроприацией, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, оценка приблизительная, так как из-за санкций у предпринимателя нет возможности привлекать экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией.

Михаил Фридман владеет прямым или бенефициарным пакетом акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings, LetterOne Investment Holdings; через них он инвестировал в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group и др.

Заморозку активов в рамках санкций Европейского союза бизнесмен расценивает как незаконную экспроприацию. Он считает, что Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений.

Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

Михаил Фридман и Петр Авен попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, сразу после начала спецоперации России на Украине. Осенью Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль.

В апреле 2024 года суд ЕС постановил отменить персональные санкции против миллиардеров. Суд счел причины для включения бизнесменов в санкционный список, которые привел Евросовет, недостаточно обоснованными.

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