Михаил Фридман выразил сожаления относительно конфликта России и Украины

Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Банка» и один из богатейших людей России, назвал операцию в Украине «трагедией» и призвал прекратить «кровопролитие».

В письме, отправленном сотрудникам его лондонской частной инвестиционной компании LetterOne, миллиардер написал, что «убежден»: «война никогда не может быть ответом», — сообщает Financial Times.

«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе», — цитирует издание электронное письмо Фридмана.

«Но я также провел большую часть своей жизни в статусе гражданина России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию для них обоих».

«Я не делаю политических заявлений, — подчеркнул Фридман, — я бизнесмен с обязанностями перед моими многотысячными сотрудниками в России и Украине».

«Однако я убежден, что война никогда не может быть ответом. Этот кризис будет стоить жизней и нанесет ущерб двум народам, которые были братьями на протяжении сотен лет».

«Хотя решение кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, кто страстно желает, чтобы кровопролитие закончилось. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения».

Уроженец Украины Фридман, который обычно избегает политических заявлений, стал, по мнению зарубежной прессы, первым российским бизнесменом, выступившим против конфликта на фоне подготовки обширных санкций США, Великобритании и ЕС против российских олигархов.

Ранее множество известных россиян выразили свое несогласие с военной операцией, но в основном это были артисты, ученые, научные журналисты, специалисты IT и PR.

Большинство активов Фридмана сосредоточены в России и Великобритании, но есть интересы и в Украине: «Альфа-Банк» является одним из крупнейших кредиторов страны.

Forbes оценивает состояние Фридмана в $15,5 млрд. The Sunday Times назвала бизнесмена одиннадцатым самым богатым человеком Великобритании в прошлом году.

Помимо доли в «Альфа-Банке» у Фридмана в России есть акции X5 Retail Group и ПАО «Вымпелком» (части глобальной VEON).

США и ЕС наложили на «Альфа-Банк» санкции, которые ограничивают его способность привлекать долговое финансирование на международных рынках, но существенно более мягкие, чем санкции против ВТБ или ВЭБ.

Компания LetterOne, сотрудникам которой было адресовано письмо, ориентирована на инвестиции в энергетику и технологии.

В активы Фридмана в Англии также входит Holland & Barrett, один из крупнейших ритейлеров здоровой пищи в Европе, который он приобрел в 2017 году за £1,8 млрд.

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Фото на обложке: Krysja / Shutterstock