Российский HRTech-сервис FriendWork привлек $2,5 млн инвестиций от Prytek

Российский онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлек $2,5 млн инвестиций от технологической группы Prytek. Об этом говорится в сообщении FriendWork.

Компания направит средства на развитие облачной системы управления кандидатами и сотрудниками.

«По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek. FriendWork улучшает процессы поиска, оценки и выхода на работу кандидата, – сообщил основатель и управляющий партнер Prytek Андрей Яшунский. — Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием "кому что нужно": для компаний можем предсказать, какие специалисты будут востребованы на горизонте 5-10 лет; для сотрудников – указать пробелы в знаниях и компетенциях, подобрать программы для обучения».

По словам гендиректора FriendWork Александра Красса, партнерство с Prytek «даст возможность интегрировать в компанию лучшие HRTech проекты и последние израильские разработки, связанные с психометрическими тестами, нейро-ассессментом, искусственным интеллектом, видеоинтервью, обучением и адаптацией».

С 2012 года FriendWork занимается автоматизацией всех рутинных процессов при подборе персонала для бизнеса. Среди клиентов сервиса такие компании, как «Алкогольная Сибирская Группа», Skyeng, Zoon, Selecty и другие.

Услугами FriendWork пользуются более 4 тысяч HR-директоров. Средняя стоимость ежемесячной подписки составляет $50 в месяц.

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