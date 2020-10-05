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Российский HRTech-сервис FriendWork привлек $2,5 млн инвестиций от Prytek

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлек $2,5 млн инвестиций от технологической группы Prytek. Об этом говорится в сообщении FriendWork.

Российский HRTech-сервис FriendWork привлек $2,5 млн инвестиций от Prytek

Компания направит средства на развитие облачной системы управления кандидатами и сотрудниками.

«По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek. FriendWork улучшает процессы поиска, оценки и выхода на работу кандидата, – сообщил основатель и управляющий партнер Prytek Андрей Яшунский. — Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием "кому что нужно": для компаний можем предсказать, какие специалисты будут востребованы на горизонте 5-10 лет; для сотрудников – указать пробелы в знаниях и компетенциях, подобрать программы для обучения».

По словам гендиректора FriendWork Александра Красса, партнерство с Prytek «даст возможность интегрировать в компанию лучшие HRTech проекты и последние израильские разработки, связанные с психометрическими тестами, нейро-ассессментом, искусственным интеллектом, видеоинтервью, обучением и адаптацией». 

С 2012 года FriendWork занимается автоматизацией всех рутинных процессов при подборе персонала для бизнеса. Среди клиентов сервиса такие компании, как «Алкогольная Сибирская Группа», Skyeng, Zoon, Selecty и другие.

Услугами FriendWork пользуются более 4 тысяч HR-директоров. Средняя стоимость ежемесячной подписки составляет $50 в месяц.

Фото: Unsplash

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