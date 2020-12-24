Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ФРИИ инвестирует в стартап Ducalis.io

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в стартап Ducalis.io, разработчика системы приоритизации задач для продуктовых команд онлайн и оффлайн-бизнеса. Об этом Rusbase сообщили представители фонда.

ФРИИ инвестирует в стартап Ducalis.io

Платформа Ducalis.io перед началом работы предлагает пользователю ответить на несколько вопросов для оценки приоритета целей. Программа, проанализировав ответы, готовит список задач, которые необходимо сделать в первую очередь. Это экономит до 60% времени на координации, говорится в сообщении.

Ducalis.io можно использовать как самостоятельное, так и интегрированное решение с другими (Slack, Asana, Trello, Jira и другие). Клиент платит за доступ к платформе $5-10 в месяц. По данным стартапа, к Ducalis.io постоянно обращаются несколько десятков команд из IT-сферы, автомобилестроения, ритейла из 13 стран мира.

Основатели стартапа — Виталий Мышляев и Анатолий Поликарпов — запустили проект весной этого года как спинофф маркетингового инструмента для продвижения мероприятий. Компания направит инвестиции на расширение команды, маркетинг и PR. Для ФРИИ это третья инвестиция в иностранной юрисдикции. Подробности сделки стороны не раскрывают.

«Ducalis.io работает на стыке нескольких рынков: project management, team collaboration, knowledge management. Стартап нашел свою нишу и имеет все шансы стать большой компанией, развиваясь в то время, когда организация удаленной работы продуктовых команд особенно востребована», — пояснил управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев.

Конкурс среди отечественных IT-компаний на получение гранта от РФРИТ

Ранее сообщалось о старте второго потока программы МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» для IT-компаний.

Фото: Ralf Geithe / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2020

Yet Another Data Challenge

24 декабря 2020

Углублённый курс по машинному обучению

27 декабря 2020

ForestTech

28 декабря 2020

BuildTech Московский акселератор

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма