Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в стартап Ducalis.io, разработчика системы приоритизации задач для продуктовых команд онлайн и оффлайн-бизнеса. Об этом Rusbase сообщили представители фонда.

Платформа Ducalis.io перед началом работы предлагает пользователю ответить на несколько вопросов для оценки приоритета целей. Программа, проанализировав ответы, готовит список задач, которые необходимо сделать в первую очередь. Это экономит до 60% времени на координации, говорится в сообщении.

Ducalis.io можно использовать как самостоятельное, так и интегрированное решение с другими (Slack, Asana, Trello, Jira и другие). Клиент платит за доступ к платформе $5-10 в месяц. По данным стартапа, к Ducalis.io постоянно обращаются несколько десятков команд из IT-сферы, автомобилестроения, ритейла из 13 стран мира.

Основатели стартапа — Виталий Мышляев и Анатолий Поликарпов — запустили проект весной этого года как спинофф маркетингового инструмента для продвижения мероприятий. Компания направит инвестиции на расширение команды, маркетинг и PR. Для ФРИИ это третья инвестиция в иностранной юрисдикции. Подробности сделки стороны не раскрывают.

«Ducalis.io работает на стыке нескольких рынков: project management, team collaboration, knowledge management. Стартап нашел свою нишу и имеет все шансы стать большой компанией, развиваясь в то время, когда организация удаленной работы продуктовых команд особенно востребована», — пояснил управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев.

Ранее сообщалось о старте второго потока программы МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» для IT-компаний.

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