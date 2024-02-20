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ФРИИ в 2024 году вложит от 5 до 200 млн рублей в несколько начинающих IT-проектов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) открыл новый инвестиционный сезон — компания набирает стартапы в акселератор 2024 года. Начинающие проекты смогут рассчитывать на pre-seed и mini-seed финансирование до 35 млн рублей с возможностью выхода на следующие раунды, говорится в сообщении фонда.

ФРИИ в 2024 году вложит от 5 до 200 млн рублей в несколько начинающих IT-проектов

Стартапы, которые пройдут в новый акселератор, получат инвестиции в размере 5 млн рублей, а после достижения целей акселерации и выхода на повторяемую бизнес-модель смогут претендовать на второй транш до 30 млн рублей. ФРИИ инвестирует до 35 млн рублей в обмен на долю в размере до 25%. 

Всего до конца 2024 года ФРИИ планирует стать инвестором 15 IT-проектов, при этом итоговый объем посевных инвестиций, который фонд готов направить в каждую успешную компанию, может составить до 200 млн рублей (в обмен на долю до 49%). 

Кто может претендовать на инвестиции:

  • команды с готовым IT-продуктом;
  • ежемесячная выручка от продаж составляет не менее 500 тыс. рублей;
  • бизнес зарегистрирован в РФ;
  • не менее 25% компании принадлежит российским гражданам.

Заявку на участие в акселераторе можно подать до 21 апреля. 

Фото на обложке: Unsplash

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