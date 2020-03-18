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ФРИИ начал собирать заявки от стартапов на инвестиции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) запустил сбор заявок от стартапов на инвестиции. Об этом Rusbase рассказали в фонде.

ФРИИ начал собирать заявки от стартапов на инвестиции

ФРИИ будет рассматривать заявки от IT-компаний, развивающих software и интернет-платформы. Приоритетные области инвестирования: образовательные технологии,  телемедицина, корпоративное и платформенное ПО, телекоммуникации, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, интернет вещей, рекламные технологии, медиа.

Заявка на сайте ФРИИ включает в себя ключевые вопросы о команде, продукте и его рынке, которые позволяют сформировать портрет компании.

Фонд выделил три стадии стартапов, с которыми планирует работать и объем инвестиций, который планирует вкладывать в них:

  • Стартапы с продуктом и первыми клиентами, но без системных продаж смогут претендовать на инвестиции до 5 млн рублей и предоставление программы акселерации.
  • В стартапы с системными продажами и готовностью к росту на международных рынках фонд планирует инвестировать от 5 млн рублей. Команды получат экспертную поддержку в масштабировании продукта на глобальном рынке.
  • Стартапы c выручкой на зарубежных рынках и системными продажами смогут претендовать на инвестиции до 65 млн рублей на построение глобальной компании.

Среди требований — от двух человек в команде стартапа, вовлеченных в проект «фултайм», предпочтение — стартапам, в командах которых кроме CEO есть CTO и ответственный за продажи.

«Инвестиционными менеджеры и эксперты ФРИИ окажут помощь в развитии компании с точки зрения продаж, привлечения партнеров, стратегии и отстройки бизнес-процессов. Стартапы смогут запустить пилоты с крупнейшими российскими корпорациями-партнерами ФРИИ. Командам помогут и в привлечении партнеров и потенциальных покупателей за рубежом», — рассказали в фонде.

Фото: Unsplash

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